Uzmanlar seçim sonrası ani bir kur şoku beklemiyor

HİLAL SARI

Seçime günler kala piyasaların gözü cuma günü kısa süreli bir atak yaşayan dolar/lira kurundayken, uzmanlar kurda seçim sonrası herhangi bir atak beklemiyor. TL’nin kırılganlığı ve gelişen piyasalardaki dalgalanmaların seçim sonrasında da sürmesi öngörülüyor.

Fotoğraf: Reuters

Diken’in sorularını yanıtlayan Spinn Danışmanlık Başekonomisti Özlem Derici Şengül kısa vadede ani bir kur şoku beklenmediğini, fakat kırılganlığın devam etmesi sebebiyle TL’de değer kaybının seçim sonrasında da kademeli olarak devam edeceğini belirterek, “Yıl sonu dolar/TL beklentimiz 6.30” dedi.

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Dolar/lira geçen haftanın son gününde sert yükselerek 5.84 düzeyine kadar çıkmış, pazartesi günü ise yüzde 2.5 değerlenerek 5.60 seviyelerinde tutunmuştu. Kur bugün öğleden sonraki işlemlerde saat 14:08 itibariyle 5.5233’ten işlem görüyor.

Londra swap piyasasında TL için getiriler geçen hafta gecelik vadede yüzde 22, haftalık vadede yüzde 24 civarında seyrederken bugün gecelik vadede yüzde 230, haftalık vadede ise yüzde 120 seviyeleri görüldü.

Likidite kıtlığı hem döviz hem TL’de

Londra’da swap piyasasında TL swaplerine gecelik faizin ani sıçramasına ilişkin de konuşan Şengül şunları söyledi: “Swap piyasasındaki sıkışıklık ve Londra’da TL swaplerinde gecelik faizin yüzde 95’lere kadar çıkması, genel olarak döviz likiditesinde yaşadığımız sıkışıklığı yansıtıyor. Bu ani artış, Merkez Bankası’nın swap işlemlerde sınırı yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkartmasının aslında yetmediğini gösteriyor. Çok daha yüksek limitlerle swap satışı yapılsa belki bu gecelik faiz çok yükselmeyecekti ama likiditenin azlığı dışarda da faizleri yukarı itiyor.

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Ayrıca elimizde çok döviz rezervi olsaydı bankacılıkta sorun olmayacaktı ve maliyeti düşürecek kaynak olacaktı. Fakat hem TL hem döviz likiditesinde sıkışıklık olunca yurtdışı faizlerinde ani bir artış oldu. Normalde bu durumda döviz rezervlerini eritmeniz gerekir ama Merkez Bankası tam tersini yapıyor. Bu yüzden de iş sadece bankaların elindeki TL ve döviz rezervlerine kalıyor.”

Hamleler seçime kadar 2-2.5 milyar dolar rezerv sağlar

Döviz tarafında sadece swap işlemlerde limit yükseltilmediğini, ayrıca döviz repo ihalelerinin de iptal edildiğini hatırlatan Şengül, şimdilik bu hamlelerin rezervdeki erimenin önüne geçecek gibi göründüğünü belirterek,“Bu hamleler seçime kadar 2-2.5 milyar dolarlık bir rezerv sağlayacaktır” dedi.

Fed’in sıkılaşması ve ABD ile gerginlik baskı unsuru

Şengül şöyle devam etti:“Kurda yeni bir atak yaşamazsak genel olarak volatilitenin durulmuş olmasını olumlu buluyorum. Yerleşiklerin aşırı talebi de biraz durulmuş gibi. Seçim sonrasını görmemiz gerekiyor. Kurdaki yükselişin kaynağı sadece TL’deki kırılganlık değil. Hem dışardaki sıkılaşma hem de ABD ile gerginlik baskı unsuru oluşturuyor ve bunlar seçim sonrası da devam edecek. Seçim sonrası yine sıkışıklık olursa yeniden bir dalgalanma görmemek için neden yok.

Kırılganlıklar da seçim sonrası devam edecek

5.80 üzeri atak durdurulmuş gibi ama genel olarak Türk lirasının üzerinde kırılganlık devam ediyor diyorduk zaten. ‘Dış finansman ihtiyacı,rezervlerin düşüklüğü, bankacılıkta yaşanan likidite sıkışıklığı’ devam eden kırılganlık faktörleri. Genel kur beklentim yukarı yönlü ama altılara yedilere çıkmaz. Bu aşırı tahminlere hiç itibar etmiyorum. Ama kademeli olarak önümüzdeki dönemde TL’deki değer kaybının devam ettiğini göreceğiz. Şimdi bir kaç ay için 5.6, 5.7’lere giden bir hareket devam eder. Yılın ikinci yarısında da değer kaybının kademeli şekilde devam edeceğini öngörüyorum. Dolar/TL’de 6.3 yıl sonu beklentimiz. Şok beklemiyoruz. Yüreğimiz ağzımıza geldi ama şimdilik bu duruldu.”

Alternatif Bank: TL tarafında negatif değiliz

Alternatif Bank Başekonomisti Dr. Serdar Şenol ise Londra’da gecelik TL swap işlemlerinde faizlerin yüzde 95’e kadar çıkmasının kısa vadeli bir durum olduğunu belirtti, kalıcı olmadığını vurguladı.

Şenol’un değerlendirmesi şöyle:

“Yabancı yatırımcıların (yurtdışı) TL gereksinimleri kapsamındaki taleplerinin sert şekilde arttığı görülüyor. Fakat özellikle kısa vadelerde talep yüksek. Bunun kalıcı bir durum olmayacağını ve birkaç güne düzelmesini öngörüyoruz.

Genelde TL tarafında negatif değiliz, çünkü geçen sene çok ciddi bir değer kaybı yaşandı zaten. Ayrıca Merkez Bankası dalgalanma başlar başlamaz hamlesini yaptı. İşin sıkı tutulacağının izlenimini oluşturdu.

Gelişen piyasalarda dalgalanma sürecek

Ara ara gelişen piyasalarda dalgalanma sürecek. ABD tarafında Merkez Bankası (Fed) yavaşlama sinyali verdi küresel ekonomiye yönelik endişeler nedeniyle. En büyük risk faktörü olarak da Çin görülüyor. Dolayısıyla küresel ekonomiye ilişkin büyüme kaygısı devam ettiği sürece gelişen ülke paralarında dalgalanmalar olmaya devam edecektir.”