Uzmanlar: Mart toplantısında faiz indirimi ‘felaket’ olur

HİLAL SARI

Uzmanlar Merkez Bankası’nın martta faiz indirimine gitmesinin piyasalar açısından bir ‘felaket’ olabileceği ve faiz indirimlerinin en erken haziran toplantısında başlayacağı görüşünde.

Fotoğraf: DHA

Diken’in sorularını yanıtlayan QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı ve A Bank Başekonomisti Serdar Şenol, faiz indiriminin yılın ikinci yarısından önce başlamayacağını öngörüyor.

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İndirecek olsa zorunlu karşılığı düşürmezdi

“Merkez Bankası Mart’ta faiz indirmez, indirecek olsa zorunlu karşılık oranlarını düşürmezdi” diyen Kanlı şöyle konuştu:

“Faiz tarafında yüksek seviyeyi koruduğu için, kredi rahatlamasını zorunlu karşılıkları indirerek sağlamayı çalışıyor. Merkez Bankası çok açık ifade etti: Enflasyonda herkesi ikna edecek bir düşüş olmadıkça faiz indirimi gerçekleşmeyecek.

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Tüm bunlara rağmen Mart toplantısında faiz indirmesi bir felakete yol açar, başka bir deyişle piyasalarda büyük bir hayal kırıklığına yol açar. Dolayısıyla ben Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesini beklemem.”

Enflasyondaki katılık devam ediyor

Şenol ise enflasyondaki katılığa dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Büyüme göstergelerine baktığımızda bir faiz indirimine gerek var ama enflasyonda ciddi bir katılık var ve bu katılık devam ediyor. Bence Merkez Bankası’nın son resmi açıklamasında da dediği gibi, enflasyona bağlı hareket sürdürülecek. Dolayısıyla 12 Haziran ya da 25 Temmuz toplantılarından önce faiz indirimine başlayacağını düşünmüyorum.

Haziran’dan itibaren faiz indirimine başlayacağını düşünüyorum. Yıl sonuna kadar da faizlerin 400 ila 500 baz puan düşmesini bekliyorum. Tabii burada dış kırılganlıklara da bakmak lazım. Çok net bir durum yok. Gelişmekte olan piyasalarda ciddi bir kayıp olursa ve TL’de çok negatif bir hareket olursa, Merkez Bankası’nın da eli kolu bağlanabilir. Ama faizler yılın ikinci yarısında başlar gibi duruyor.”

Ünlü ekonomistten Türkiye tweet’i

Gelişmekte olan ekonomiler konusunda uzman ekonomist Timothy Ash dün Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıkları indirmesini “Eylül’den bu yana ilk parasal genişleme. Çok da likidite sağlayacak bir adım değil, dolayısıyla belki de bu hamle daha büyük bir genişlemenin habercisi olabilir mi?” ifadeleriyle değerlendirmişti.

MB faizleri daha da indirmeye kalkabilir

Takipçilerinin “Bu hamlenin liraya etkisi ne olur?” sorusuna ise Ash “İzlemesi ilginç olacak. Eğer pazartesi (bugün) bu hamlenin liraya etkisi sınırlı olursa Merkez Bankası daha da fazla faiz indirimi yapmaya kalkabilir” yanıtını verdi.