Uzmanlar: Kanser ilaçları merdiven altı ve karaborsada pahalıya satılıyor

İzmir Tabip Odası üyesi Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Güray Kılıç, kanser tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlara erişimde önemli sıkıntıların olduğunu belirtti: “İlaca erişimin kısıtlı olması beraberinde ciddi etik ve tıbbi sorunları da getirmektedir. Bu durum ilaçların merdiven altı ve karaborsada çok pahalıya satılmasına da yol açmaktadır.”

Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a “Ben dilenci değilim” diyen Dilek Özçelik’in kısa süre önce yaşamını yitirmesi, kanser hastalarının tedavileri sırasında karşılaştıkları zorlukları yeniden gündeme getirdi.

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Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, Şubat ayında ilaç kur düzenlemesinde yüzde 20 artış olacak. Zam öncesindeyse yine stok tartışmaları gündemde. Özellikle kanser gibi hayati önem taşıyan ilaçların sayısının şu sıralar arttığı, bunun altında zam beklentisinin yattığı öne sürüldü.

Zama ilişkin yorum yapan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Çözüm ilaç kur düzenlemesinin güncel olması. Şu an bile zam beklentisi nedeniyle ithal ilaçların birçoğunun depolarda bulunamadığını biliyoruz” dedi.

‘Çözüm üretilmiyor’

Dr. Demir ve Dr. Kılıç ise kanser tedavisinde neden ilaç sorunu yaşandığı ve kanser cerrahisinde ilave ücret istendiği sorularına ilişkin açıklama yaptı. Kanser hastalarının tedavileri için gerekli olan bazı ilaçlara erişim ve kanser cerrahisi işlemlerinde ilave ücret alınması konusunun yeterince tartışılmadığını ve çözüm üretilmediğini belirten Kılıç ve Demir, şöyle konuştu: “Kanser tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlara erişimde önemli sıkıntılar vardır. İlaca erişimin kısıtlı olması beraberinde ciddi etik ve tıbbi sorunları da getirmektedir. Bu durum hastaların tedavisinin aksamasına neden olduğu gibi ilaçların merdiven altı ve karaborsada çok pahalıya satılmasına da yol açmaktadır.”

‘İlaçlara erişimde ciddi sıkıntı yaşanabiliyor’

Dr. Demir ve Dr. Kılıç özetle şunları söyledi: “İthal ilaçta asıl sorun döviz kurunun sabitlenmesinde ve SGK’nin yaptığı iskonto oranlarında yaşanmaktadır. Avro şu anda 4 TL iken kur 2 TL olarak dikkate alınarak referans ilaç fiyatı hesaplanmaktadır. İlaç sektöründe yer alan firmalar ise buna itiraz etmekte, döviz kuru oranları ile fiyat yansımalarının benzer bir eğilime sahip olmasını önermektedirler. Türkiye’de son dönem uygulanan bu fiyat ve iskonto politikası sonucunda da ilaç firmaları ürünlerini pazara arz etmemek veya geri çekmek yönünde kararlar alabilmektedir. Bu şekilde ithal ilaçlara erişimde ciddi sıkıntı yaşanabilmektedir. Sonuç olarak ithalatçı firmalar fiyatları düştüğü için özellikle kanser tedavisinde kullanılan ilaçları getirmemektedirler. Böylece kan ve lenf kanserinin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlara erişimde sıkıntı yaşanmaktadır. Benzer sıkıntı bazı kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ithal ilaçlarda da yaşanmaktadır.”