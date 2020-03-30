Uzmanlar: İnsanların yüzde 85’inin karantinada cinsel isteği azalıyor

Uzmanlar karantinadaki çiftlerin evden çıkamama haliyle nasıl başa çıkacakları araştırdı.

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Kısa Dalga Podcast’ten Beril Eski çiftlerin olası krizlere karşı neler yapması, yaşadıkları endişe ve stresle nasıl başa çıkması gerektiğini araştırdı.

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Psikiyatrist ve çift terapisti Gülşah Meral Özgür, bu tür stresli dönemlerde insanların yüzde 85’inin cinsel isteklerinin azaldığını belirterek şöyle konuştu: “İki partner de yüzde 85’lik dilimdeyse zaten genelde çok sorun olmuyor. Ama partnerlerden biri yüzde 15’lik dilimde olup çok da fazla libidosu bu dönemde etkilenmediyse, diğer tarafın yüzde 85’lik dilimde olabileceğini düşünerek onu zorlamamalı.”

Çiftlerin olası krizlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirten klinik psikolog ve çift terapisti Didem Doğan, şunları söyledi: “Kriz yönetmek her zaman zordur. Böyle zamanlarda giderek daha da zorlaşabilir. Partnerlerden en az birinin sağ duyusunu devreye sokması lazım. Bu dönemin özel bir dönem olduğunu hatırlamak lazım. Zaman zaman ilişkilerin bu duruma özel zorluklar yaşayabileceklerini ve böyle durumlarda nasıl bir eylem planı izleyeceklerini, bu dönemin başında belki de konuşmalarını öneririm.”