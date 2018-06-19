Uzmanlar: İktidar kim olursa olsun, Türkiye IMF’nin kapısını yeniden çalacak

Ekonomistlere göre 24 Haziran’daki seçimlerin galibi kim olursa olsun Türkiye’nin yakın gelecekte Uluslararası Para Fonu’yla (IMF) yeniden anlaşma yapması gerekebilir.

DW Türkçe’den Aram Ekin Duran’ın haberine göre, uzmanlar Türkiye ekonomisinin 2018’in ikinci yarısından itibaren durgunluğa girme ihtimalini yüksek görüyor.

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İnşaat sektörü öncülüğündeki büyümenin sonuna gelindiğine işaret eden ekonomistler, seçim sonuçlarından bağımsız olarak Türkiye’nin yakın geleceğinde IMF ile yeni bir anlaşmanın olduğunu vurguladı.

Türkiye, 2017’deki yüzde 7.4’lük büyüme ile OECD ülkeleri arasında İrlanda’dan sonra ikinci olsa da son iki yılda Türk Lirası, ABD Doları karşısında yaklaşık yüzde 50 değer kaybederken, enflasyon yüzde 8.8’den yüzde 12’nin üzerine çıktı. Cari açık ise yıllık 28.9 milyar dolardan 55.3 milyar dolar seviyesine geldi.

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‘Arjantin gibi’

Ekonomist Mustafa Sönmez, “Türkiye’nin kendi özel şartları bir yana, artık uluslararası sermaye gelişmekte olan ülkelerden çekiliyor. Yani para bulmak giderek zorlaşıyor. Cari açık giderek büyüyor. Maalesef Türkiye yakın gelecekte Arjantin gibi kredi bulmak için yeniden IMF’nin kapısını çalabilir diye düşünüyorum. 24 Haziran’da iktidar değişse de değişmese de ekonomi ciddi bir problem alanı olamaya devam edecek” diye konuştu.

‘Durgunluk yavaş yavaş kendini belli edecek’

Türkiye’nin yakın gelecekte cari açık, yüksek enflasyon ve TL’deki değer kaybının bedelini ödemek zorunda olduğunu savubab Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Yeldan ise, “2018’in ikinci yarısından itibaren ekonomide ciddi bir durgunluk artık yavaş yavaş kendini belli edecek” dedi.

Kamu maliyesindeki bozulmayla Türkiye’nin yaklaşık yüzde 20 faizle işleyen bir ekonomi olacağını belirten Yeldan, Türkiye’nin tekrar IMF’nin kapısını çalacağını düşünüyor: “24 Haziran’dan sonra iktidarda kim olursa olsun, ekonomide durgunluk ve büyük olasılıkla IMF ile yeni bir stand by programı imzalamak zorunda kalacak. Bunu Erdoğan da olsa, başkası da olsa imzalayacak. Türkiye, bu sağlıksız büyümenin bedelini ödemek zorunda kalacak.”