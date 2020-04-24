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Yaramazlara biraz batar!

Uzmanlar: İki günlük artış 10 Nisan etkisi; rakamlar plato çizdiğimizi gösteriyor

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Osman Erk ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan, 20-21 Nisan’da Covid-19 vakalarındaki artış hızının nedenini sokağa çıkma yasağının geç saatlerde ilan edildiği 10 Nisan’da yaşananlara bağladı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’de corona virüsü salgınında ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan bugüne kadar Türkiye genelinde vaka sayısı 101 bin 790’a, vefat edenlerin sayısı ise 2 bin 491’e ulaştı.

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18 Nisan günü vaka artış hızı yüzde 4.8’e gerilemişti. Bir sonraki gün, 19 Nisan’da vaka artış hızı yine yüzde 4.8 olarak saptanırken, uzmanlar bu tablonun umut verici olduğunu söylemişti. Ancak 20 Nisan’da bir önceki güne oranla vaka artış hızı aniden yüzde 5.4’e yükselmiş, 19 Nisan’da 3 bin 977’i olan yeni vaka sayısı, 20 Nisan’da bir anda 4 bin 674’e çıkmıştı. 21 Nisan tarihinde ise vaka artış hızı yüzde 5.1 olurken, günlük vaka sayısı de 19 Nisan’a göre 634 kişi artmıştı. Uzmanlar bu artışın, 10 Nisan etkisinden kaynaklandığını söylüyor.

’10 Nisan’dan kaynaklandı’

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre Doç. Dr. Asuman İnan, bu tabloyu şu ifadelerle yorumladı: “Vaka artış hızımız iki haftalık süreçte yüzde 14 seviyesinden yüzde 4’e gerilemişti. Filyasyon ekipleri, tedavi algoritması, yoğun bakım yatak sayısı ve sağlıkçıların fedakarlığı artış hızında duraksama ve düşüşü sağladı. 20 ve 21 Nisan’daki artışın 10 Nisan’dan kaynaklandığını düşünüyoruz. Havaların düzelmeye başlamasıyla insanlar hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıkmaya başladı. Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesi insanların marketlere hücum ettiğini gördük.”

‘İstanbul ağırlıklı seyrediyor’

Prof. Dr. Osman Erk ise, pandemi tablosunun iyiye gittiğini bizzat sahada gözlemlediklerini belirterek, şunları söyledi: “Salgın İstanbul ağırlıklı seyrediyor. Sahadan gelen bilgiler, tablonun iyiye gittiğini gösteriyor. İstanbul Tıp Fakültesi, Bezm-i Alem ve Yedikule Göğüs Hastalıkları hastanelerinde vaka sayıları gerçekten azaldı. Vatandaş tedbiri elden bırakırsa sayılar yine artar. 20 ve 21 Nisan’daki vaka artış oranı 10 Nisan etkisiydi. 22 Nisan’daki rakamlar plato çizdiğimizi, hatta düşüş eğrisini gösteriyor.”

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Ne olmuştu?

Salgınıyla mücadele kapsamında 11-12 Nisan’da 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi kararı alınmış, ancak karar yasağın başlamasına sadece iki saat kala duyurulunca vatandaşlar marketlere akın etmiş, uzun kuyruklar oluşmuştu. Paniğe kapılan insanlar, salgının önlenmesi için en önemli önlemlerden ‘sosyal mesafe koyma‘yı bırakmıştı.

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