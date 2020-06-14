Uzmanlar: ‘Corona’ vakalarında bir ay öncesine döndük; güvende değiliz

Covid-19 salgınında ‘normalleşme’ sürecinde artan vaka sayılarıyla ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, ‘hastalığın ciddiyetiyle ilgili toplumdaki algının yüksek tutulması gerektiğini’ söyleyerek, ‘eski günlere dönmüş gibi davranılamayacağını’ ifade etti.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve TTB Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, günlük vaka sayılarının 700’lü rakamlardan 1400’lere çıktığını anımsatarak şöyle konuştu: “Salgının sonlanmadığını, sanki yeniden açılmayla bitmiş gibi davranılmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğini bir süredir söylüyoruz. Böyle bir durum yokmuş gibi yaratılan algı, bu sonuçları karşımıza çıkardı. Önümüzdeki günlerde bunun böyle sürebileceği veya bir süre sonra yoğun bakımlardaki ve entübe edilen hastalardaki artış sürecek olursa bunun ölümlere de yansıyabileceğini öngörmek gerekir.”

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‘Bakanlık açıklamalı’

Özellikle Bursa, Diyarbakır, Manisa ve Gaziantep gibi yerlerdeki vaka sayılarındaki artışı değerlendiren Pala, “Artışları anlayabilmek için filyasyon bilgilerine sahip olmamız lazım. Halen R0 değerini (bulaştırma katsayısı) bilmiyoruz. Bakanlık açıklamalı” dedi.

‘Uyandırma alarmı’

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü ise artan vaka sayısına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “İki gündür vaka sayımızda artış var. Bu, bir uyandırma alarmı. ‘Eski günlere döndük’ gibi davranamayız. Bazılarımızın tedbirsizliğinin faturasını hepimiz ödüyoruz. ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin. Hiçbirimiz güvende değiliz”

‘Bir ay öncesine geri döndük’

Eski Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, ‘normalleşme’ sürecinin kademeli yapılmış olması gerektiğini belirterek, şu ifadelere kullandı: “Dünkü doğrulanmış vaka sayılarıyla bir ay öncesine geri döndük. Kısıtlayıcı önlemlerin hafifletilmesinin koşulları epidemiyolojik verilere göre belirlenmeli, açılma kademeli yapılmalıydı.”