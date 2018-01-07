Uzmanlar çikolata sevenlerin ‘içini rahatlattı’: Paniğe gerek yok! Kakao henüz tükenmiyor

Çikolata üretiminin yakın gelecekte bitebileceğine dair haber sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak paniğe gerek yok! Kakao henüz tükenmiyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından hazırlanan raporda, çikolatanın hammaddesi olan kakao tohumlarının hasat edildiği kakao bitkisinin önümüzdeki 40 yılda yok olabileceği belirtilmişti.

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NOAA raporunda, küresel ısınma, kakaonun yaşamını sürdürmesi için gereken koşulları ortadan kaldıracağı ve halen bitkinin yetiştiği 290 bölgenin yüzde 90’ından fazlasının bu bitkiye uygun olmaktan çıkacağı ifade edilmişti.

Kakao bitkisi, ekvatordan yaklaşık 10 derece kuzey ve güneyde, bol miktarda yağış içeren, nemli iklimlerde ve nitrojen bakımından zengin topraklarda özel koşullarda yetişiyor. Genel olarak, dünyadaki çikolata hammaddesinin yarısından fazlası Fildişi Sahili, Gana ve Endonezya’dan geliyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, Berkeley’deki araştırmacılar kakao bitkisinin henüz tükenmekte olmadığını belirtti.

Berkeley’den Megan Hochstrasser, “Maalesef ki kakao projemize basının ilgisini çeken orijinal makalede doğru olmayan bilgiler mevcut” dedi ve ekledi: “Kakaonun geleceği 40 yıl içerisinde tükeneceği bir doğrultuda ilerlemiyor.”

Peki, o zaman kakaonun tükeneceği ile ilgili haber nereden çıktı?

Kakaonun tükeneceğine dair haberlerde Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından 2014 yılında yayınlanan bir araştırmaya atıfta bulunuyor. Bu araştırmaya göre iklim değişikliği konusunda bir eylem alınmazsa dünyanın öncü çikolata üretici ülkelerinde hava sıcaklıklarının 2050 yılına kadar 2.1 santigrat derece artabileceğini ve bu sebepten kakao bitkisini ekip biçmenin mümkün olmayabileceği belirtiliyor.

Berkeley’deki bilim insanları iklim değişikliğinin başka mahsullerle birlikte kakaoyu da tehdit ettiği konusunda hemfikir.

Kakaonun büyük bir bölümü Batı Afrika’da üretiliyor ve artan hava sıcaklıkları kakao üretiminde kullanılabilecek arazilerin azalmasına sebep oluyor. Bilim insanları bu durumun kakao bitkisinin tükenme noktasına getirecek bir düzeyde olmadığını belirtiyor.