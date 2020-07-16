Uzmanlar azalan vakalara rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısından endişeli

33 günün ardından iki gündür vaka sayısının 1000’in altına düşmesini yorumlayan uzmanlar temkinli konuştu: “Bizim açımızdan entübe vakalar ve yoğun bakım vakalarının artıyor olması salgının aslında etkisini sürdürdüğünü, yayıldığını bile gösteriyor.”

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler, Covid-19’u asemptomatik geçenlerin oranının yüksek olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Sadece 1000’li rakamları takip ederek salgının gidişatı hakkında bir bilgi alamıyoruz. Madem vaka sayısı sabitlendi, o zaman neden yoğun bakım sayısı ve entübe hasta sayısı sabitlenemedi? Bizim açımızdan entübe vakalar ve yoğun bakım vakalarının artıyor olması salgının aslında etkisini sürdürdüğünü, yayıldığını bile gösteriyor. Vakaların sabitlenmesi hastalığın bittiğini göstermiyor. Test sayıları yüksek gibi görünüyor ama burada belli gruplara tarama yapıldığı için aslında testler yüksek.”

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‘Azalmadan bahsetmek için erken’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala da lise ve üniversite giriş sınavından sonra vaka sayılarında biraz daha artış olmasını beklediklerini ancak bir durağanlaşma olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun test yapma kriterlerinin değiştirilmesi ve testlerin kime yapıldığının açıklanmaması nedeniyle tartışmasını yapamıyoruz. Dikkat çekici bir olgu, son bir hafta içinde özellikle aktif olgular içinde yoğun bakımda yatanların oranında artış olması. Dolayısıyla bu hem hastalığın ciddiyetinde bir azalma olmadığını, hem de aktif olguların hızlıca azalmasının araştırılması konusunda önemli. Halen risk devam ediyor. Yoğun bakım ve entübe en önemli bulgu. Ciddi azalmadan bahsetmek için şu an erken”.