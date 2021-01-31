Uzmanlar: 15 Şubat okulların açılması için erken, ikinci doz aşıdan sonra düşünülmeli

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okulların açılması veya diğer kısıtlamalar ile ilgili kararları değerlendirmek için erken olduğunu ifade ederek, ikinci doz aşılar yapıldıktan sonra okulların açılmasının daha doğru olacağını söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul da tedbirlerinin devam etmesi gerektiğini belirterek, “Birkaç gündür olguların artış eğiliminde de olduğu düşünüldüğünde 15 Şubat biraz zor gibi görünüyor” dedi.

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Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’tan itibaren okulların mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılıklarının olduğunu açıklamıştı.

‘Şubat başında tekrar değerlendirilmeli’

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı İlhan, çocukların bir an önce okula gitmesinin herkesin ortak gayesi olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: “Şu anki artan vakalarla beraber şubat ayı başında bir daha değerlendirmenin daha doğru olacağını kanısındayım. Şu an için okulların açılması veya diğer kısıtlamalar ile ilgili kararları değerlendirmek için biraz erken olacağı kanısındayım. Çünkü aşılama ocak ayının ortası itibariyle başladı. Daha aşının 2’nci dozunu sağlık çalışanları ya da hasta oldukları zaman en çok hayatlarını kaybeden büyüklerimiz olmadı. Bu nedenle en azından 2’nci doz aşılama yapıldıktan sonra peyderpey kısıtlamaların ve okulların açılmasını düşünmek daha doğru olacağı kanısındayım. Bir hesap yapacak olursak aşılamaya ocak ayının ortası gibi başladık. Şubat ayının ortasında bir doz daha aşı yapılacak olursa antikorların oluşma düzeyinin en iyi yedinci haftadan sonra olduğunu varsayarsak, mart ayının ortası gibi bazı şeyleri değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm.”

İlhan, virüsün bir yılını doldurduğu halde hala pek çok bilinmezin olduğunu belirterek şunları söyledi:

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“Örneğin, mutasyonu iki aydır konuşuyoruz. Bir şeye başladıktan sonra tekrar geri adım atmak çok zor oluyor. O nedenle yayılma patenine bakmak gerekiyor. Mutasyonlu virüs ne kadar yayılıyor, ne kadar çok kişiyi etkiliyor, ne kadar ağır hastalık yapıyor ona göre değerlendirmek gerekiyor. Çünkü mutasyon varsa ve hızlı yayılıyorsa, pek çok alanı etkileyecektir. Şu an 7 binlere çıkan vaka sayımız var. Mutasyonlu virüs olduğu için açıkçası kısıtlamaların kaldırılması ya da gevşetilmesini konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. “

‘Mart ortası olabilir’

İlhan gibi okullarda 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime geçilmesinin erken olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul ise şu ifadeleri kullandı: “Kısıtlamalar devam etmeli ve biz her türlü önlemi alarak belki de yüz yüze eğitime geçmeyi zorlamalıyız. Fakat şu anki durumda özellikle de birkaç gündür olguların artış eğiliminde de olduğu düşünüldüğünde 15 Şubat biraz zor gibi görünüyor. Sevindirici olan taraf öğretmenlerin de 2’nci grupta aşılanacak olması. Mart ayı gibi, belki Mart’ın ortalarına doğru okulların yüz yüze eğitime adım adım geçmesini bekleyebiliriz.”

‘Üçüncü dalgaya doğru gidiyoruz’

“Pandeminin belki de üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz” diyen Ertuğrul, risk grubunun, yani 65 yaş üzerinde olanların ve altta yatan hastalığı olanların aşılanması tamamlandıktan sonra adım adım kısıtlamaların esnetilebileceğini söyledi.