Uzmanından ‘yüksek fatura’ya karşı vatandaşa beş öneri

Corona virüsü salgını nedeniyle hayata geçirilen ‘kıyasen fatura’ düzenlemesi, vatandaşların yüksek fatura kesildiği eleştirilerine neden oluyor. Tüketici Merkezi, yüksek faturaya karşı beş öneride bulundu.

Fotoğraf: pixabay.com

Virüs salgını nedeniyle bazı kentlerde sayaçlar okunamıyor. Bu nedenle, geçen yılların aynı döneminin ortalaması alınarak fatura çıkarılıyor.

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Bu sistemle bazı vatandaşlar kendilerine normaldan daha fazla fatura çıkarıldığını savunuyor. Ayrıca, evde kalma süresinin enerji tüketimini artırması faturaya da yansıdı.

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’a konuşan Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, fatura konusunda tüketicilere bazı önerilerde bulundu.

1. Faturanın yalnızca ödeme tutarı kısmına değil, gün sayısı ve tüketim miktarına bakılmalı. 30 güne 300 kw saat ise 10 kw tüketmişimdir. Bu ayki faturada 34 güne 340 kw olabilir.

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2. “Geçen ay 200 lira gelen faturam bu ay daha dikkatli kullandığım halde 240 lira geldi” deniliyor… Toplam tutarı tükettiğiniz kw saate bölün, birim brüt ücreti öğrenin. Değişebilir.

3. Tüm faturalarda ‘son işaret’ diye bir bölüm var. Faturadaki son işaret ile sayacın üzerindeki son işarette bir tutarsızlık görürseniz dağıtım şirketine itirazda bulunun. Örneğin, iki gün önce evime bırakılan faturada son işaret 350 yazıyor, iki gün sonra sayaca baktığımda 350’nin altındaysa, örneğin 320 ise 30 kw fazla yazılmış demektir.

4. 200 TL civarında gelen faturanız 600 TL geldi, bir yanlışlık tespit ettiniz ama son ödeme tarihi geçiyor. Tüketicinin itiraz ettiği fatura, bir önceki ay faturasının yüzde 30’undan fazla ise tüketici son ödeme tarihine kadar bir önceki ay fatura tutarını ödediği takdirde enerjisi kesilemez!

5. Faturayı son ödeme tarihine yakın bir vakitte getiriyorlar. Bir gün geç yatırınca 27 TL civarında açma kapama ücreti isteniyor. Fiilen kesme-açma yapmadıkça bu ücreti alamazlar. Fiilen kesme-açma yapabilmeleri için de son ödeme tarihinden sonra, ödenmediği takdirde bir kesme ihbarnamesi bırakıp, beş işgünü süre tanınması gerekir. Bu süre dolmadan enerji kesilemez.