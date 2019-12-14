Uzmanından, uyku kalitesini artıracak sekiz gıda önerisi

Kaliteli, yeterli uzunluktaki uykunun sağlıklı, zinde bir yaşamın şartlarından olduğu bilinen bir gerçek! İyi uyku için de belirli saatlerde yatmak, karanlıkta uyumak, gerekiyorsa sakinleştiren bitki çayı tüketmek, yatmadan önce gergin konuşmalardan kaçınmak, akşam mideyi fazla doldurmamak gibi öneriler var. Peki, gün içinde tüketilen gıdaların ‘içeriğinin’ ne gibi etkisi var uykunun üzerinde?

İngiliz uyku uzmanı Holly Housby, gıdaların uyku üzerinde etkisi olduğunun, bazı gıdaların daha kaliteli bir uyku çekmeye katkı sağladığının altını çizerek, Daily Mail gazetesinin okurları için uyku kalitesini artıran sekiz gıdayı sıraladı:

Reklam

Peynir

Fotoğraf: DHA

Peynirin kabusa neden olduğu söylenir ama bu şehir efsanesidir. Peynir, özellikle de mozarella (taze peynir), içerdiği triptofan sayesinde serotonin üretiminde hayati rol oynuyor. Serotonin de uyku hormonu melatonine dönüşüyor.

Yulaf

Yulaf genellikle kalp sağlığının dostudur; sakinleşme, dinginleşme sürecini destekleyen çok sayıda vitamin ve mineral içerir ve güçlü bir melatonin kaynağıdır.

Somon balığı

Somon, omega 3, magnezyum, B6 Vitamini ve peynir gibi triptofan kaynağıdır. Bunların hepsi uyku hormonu melatoninin salgılanmasını destekler.

Reklam

Süt

Fotoğraf: Reuters

Süt de triptofan dolayısıyla melatonin kaynağı. Bu nedenle ineklerin sütünün gece melatonin seviyeleri yüksekken sağılması önerilir. Süt, uyku kalitesini artırır; yatmadan önce bir bardak süt içmek yanlış bir şey olmaz!

Tofu

Soya ürünleri iyi birer triptofan kaynağı olduğu için tofu herkesin beslenmesine dahil edebileceği bitkisel bir seçenek. Triptofanın yanı sıra tofunun içerdiği protein ve kalsiyum da uyku kalitesini artırır.

Yumurta

Fotoğraf: DHA

Vitamin D’den zengin, triptofan içeriyor. Ayrıca, ucuz ve pişirmesi kolay! Bu nedenle uyku düzenini sağlamak için çok iyi bir seçenek.

Kiraz

Yulaf gibi harika bir melatonin kaynağı olan kirazın içerdiği antikoksidan madde antosiyaninler hem kilo vermeye yardımcı oluyor hem de derin uyku süresinin uzamasına katkı sağlıyor.

Avokado

Fotoğraf: Reuters

Zengin magnezyum kaynağı sayesinde avokado iyi bir uykuya dalmanın anahtarlarından olabilir. Araştırmalara göre magnezyum stres hormonu kortizolün seviyesini düşürerek sakinleşmeye yardımcı oluyor; tabii bu da uykuya dalmaya!



