Uzmanından tüyolar: Navigasyon kullanırken nelere dikkat etmeli?

İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Mustafa İmece, güvenli sürüş için navigasyon cihazlarının doğru konumlandırılması gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: DHA

DHA’ya konuşan İmece’nin önerileri şöyle:

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-Navigasyon cihazları çevresel bakışımızın içinde olmalı.

-Seyir halindeyken navigasyona bakmak için gözler yoldan ayrılmamalı.

-10 saniyelik bir sürüşte 4 saniye başka bir yere bakıyorsanız, 1 saatlik sürüşte 24 dakika boyunca yola hiç bakmamış oluyorsunuz. Tamamen tehlikeli bir yolculuk yapıyorsunuz. Tam da bu sebeple navigasyon cihazları yoldan gözümüzü ayırmayacağımız bir yerde olmalı.

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-Merkezi bakış pozisyonunda cihazı da daha rahat görmemiz gerekiyor.

-Uygulamalarda yer alan özelliklerin kullanımı da güvenli sürüş için önemli.

-Uygulamalar çevrimdışı olarak kullanılmalı. Çevrimdışı kullanımlarda haritalar önceden indirilmiş oluyor ve GPS sinyaliyle daha gerçek zamanlı işleyiş oluyor.

-Cihazlarda sesli komutu da sürücüler daha aktif olarak kullanmalı.

-Araç kullanırken öne değil daha ileriye bakılmalı.