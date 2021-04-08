Uzmanından tüyolar: Navigasyon kullanırken nelere dikkat etmeli?

İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Mustafa İmece, güvenli sürüş için navigasyon cihazlarının doğru konumlandırılması gerektiğini belirtti.
DHA’ya konuşan İmece’nin önerileri şöyle:
-Navigasyon cihazları çevresel bakışımızın içinde olmalı.
-Seyir halindeyken navigasyona bakmak için gözler yoldan ayrılmamalı.
-10 saniyelik bir sürüşte 4 saniye başka bir yere bakıyorsanız, 1 saatlik sürüşte 24 dakika boyunca yola hiç bakmamış oluyorsunuz. Tamamen tehlikeli bir yolculuk yapıyorsunuz. Tam da bu sebeple navigasyon cihazları yoldan gözümüzü ayırmayacağımız bir yerde olmalı.
-Merkezi bakış pozisyonunda cihazı da daha rahat görmemiz gerekiyor.
-Uygulamalarda yer alan özelliklerin kullanımı da güvenli sürüş için önemli.
-Uygulamalar çevrimdışı olarak kullanılmalı. Çevrimdışı kullanımlarda haritalar önceden indirilmiş oluyor ve GPS sinyaliyle daha gerçek zamanlı işleyiş oluyor.
-Cihazlarda sesli komutu da sürücüler daha aktif olarak kullanmalı.
-Araç kullanırken öne değil daha ileriye bakılmalı.