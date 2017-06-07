Uzmanından tavsiyeler: Çocuğu yaz tatilinde ders çalışmaya zorlamayın

Uzman psikolog Özge Merve Türk, verimli bir yaz tatili için çocuğu sürekli ders çalışmaya zorlamanın doğru olmadığını, ailelerin tatil planlarını çocuklarıyla birlikte yapıp beraber vakit geçirmeleri gerektiğini belirtti.

Türk’ün tavsiyeleri şöyle:

– Çocukların hangi nedenle olursa olsun kötü karne getirmesi bir kişilik veya zeka göstergesi değildir.

Bu durumdan dolayı onu suçlamak, azarlamak yerine onu yeni döneme daha enerjik hazırlamak için yaz tatili boyunca neler yapılabileceği, çocuğun görüşü de alınarak planlanmalı. Bir aile olarak toplanmak ve birlikte yaz döneminde hem eğlenceli hem de öğretici olacak neler yapılabilir planlamak gerekir.

– Yaz döneminde çocuğun genel bir sağlık kontrolünden geçmesi sağlanmalıdır. Çünkü çocuğun işitme-görme gibi fizyolojik bir rahatsızlığı bulunabilir. Tüm bu konularda genel bir kontrol sağlanması var olan bir problem varsa erken dönemde tedavisinin de yapılmasını sağlayacaktır.

– Ebeveynler yaz tatilinde çocuklarına mutlaka zaman ayırmalı. Çocuklarla günün belirli saatlerinde çeşitli oyunlar oynayarak kaliteli zaman geçirmek de önemli. Oyun, çocuk ile ebeveyni arasındaki en önemli iletişimin aracıdır. Oyun dışında çocukla sinemaya, tiyatroya ya da bir müzeye gidilebilir. Bu sırada sürekli çocukla iletişim halinde olmak gerekir. Örneğin arkadaşları ile ders dışında da eğlenceli zaman geçirmesi için ev ya da ev dışı organizasyonlar yapılabilir. Bu organizasyonlar çocuğun motivasyonunun artması için gereklidir.

– Yaz tatilinde çocuğu kitap okumak için teşvik etmek gerekir. Burada en önemli rol anne ve babaya düşmekte. Öncelikle ona örnek olarak anne ve baba kitap okumalı. Günün belirli saatlerinde kitap okuma saati gibi bir aktivite ile okuma alışkanlığı kazandırılabilir. Çocuğun hoşuna gidebilecek türdeki kitaplar alınıp ona hediye edilebilir. Kitap okuma dışında mutlaka saat sınırı konularak televizyon izleme, bilgisayar oyunları oynama gibi etkinliklere de izin verilebilir.

– İyi karne getiren çocuk çok abartılmadan tebrik edilmeli. Çocuklar başarısı onaylanırsa ve destek görürse ileri dönemlerde daha gayretli olur. Çocuğa iyi karne getirme karşılığında bir ödül sözü verildiyse mutlaka yerine getirilmeli. Bu ödülleri de çocuğun yaşı düşünülerek seçmek doğru olur. Çünkü verilen sözlerin yerine getirilmemesi, çocukta büyük bir hayal kırıklığı ve sonrasında okul başarısı için bir isteksizlik yaratabilir.

– Çocukları yaz tatili boyunca spor ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmek de önemli. Örneğin bir kursa başlatarak sevdiği spor ya da sanatsal faaliyetle zaman geçirmesini sağlanabilir. Evde asla öğretmen rolü oynayıp onu sürekli ders çalışmaya zorlamak doğru bir yaklaşım değil. Çocuğun ders çalışamama gibi bir problemi varsa verimli ders çalışma teknikleri konusunda bir uzmandan destek alınabilir. Eğer gerekli olduğu düşünülüyorsa psikolojik destek almaktan da kaçınılmamalı.