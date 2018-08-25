Uzmanından öneriler: Tatilciler dönüş yolunca trafikte nelere dikkat etmeli?

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kente dönenler için uyarılarda bulundu.

Dokuz günlük bayram tatili bitmek üzere. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yollarda çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Hal böyle olunca yollarda can kaybını en aza indirmek için uzmanlar da uyarılarda bulunmaya başladı.

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AA’dan Hakan Firik’e konuşan Memiş, her yıl bayram tatillerinde en az 100 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, 600-800 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Yaralananların yüzde 2’sinin hastanede hayatlarını kaybettiklerini, yüzde 10’unun da sakat kaldığına dikkat çeken Memiş, “Yola çıkan sürücülerimiz genelde varacakları yerlere 30-40 kilometre kala yorgunluktan ve kavuşma heyecanıyla dikkatlerini kaybediyor. Bu bakımdan son 30-40 kilometrede daha çok dikkat etmeleri gerekiyor” dedi.

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Madde madde öneriler

Memiş önerilerini şöyle sıraladı:

* Zorunlu olmadıkça gece yolculuğuna çıkmayın.

* Mutlaka uykunuzu almış, kahvaltınızı yapmış olarak yola çıkın.

* Taşıma kapasitesinin üzerinde araca yolcu almayın.

* Ön ve arkada oturan herkesin emniyet kemerlerini takmasını sağlayın.

* Sürüş esnasında cep telefonu kullanmayın. Kapalı tutulması en güvenli yoldur.

* 200-300 kilometrede bir mola verin, temiz hava alın, yürüyün. Mola yerlerinde yoğurt ve ayran gibi gıdaları almayın.

* Rahat giysi ve ayakkabı giyin.

* Kesinlikle hız yapmayın, takip mesafesine uyun, güvenlik şeridini ihlal etmeyin.