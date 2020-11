Uzmanından Covid-19 hastalarına tavsiye: Yüzüstü yatın, öksürüğünüzü kesmeyin

Hacettepe Üniversitesi’nden göğüs hastalıkları ve yoğun bakım uzmanı Doç. Dr. Serpil Öcal Covid-19 hastalarına uyarı ve tavsiylerini sıraladı: Yüzüstü yatın, öksürüğünüzü kesmek için ilaç almayın.

Fotoğraf: Unsplash

Hürriyet’ten Aysel Alp’in görüştüğü Öcal “Herkes için en hijyenik tedavi yeri evdir. Özellikle yaşlılara en iyi rehabilitasyon evdir, daha rahat hareket eder, yakınları, bakıcıları yanındadır. Hastanede moralleri düşeceğinden hastalıkla mücadeleleri zayıflayabilir” dedi.

‘Dışarıdan ekstra C vitamini takviyesi almayın’

Öcal evde iyileşme sürecini geçiren Covid-19 hastalarının yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

*Dinlenmek ya da uyumak için uzandığınızda yüzüstü yatın. Kesinlikle sırtüstü yatmayın. Çünkü virüs en çok akciğerin arka alt loblarını yani sırtımızdaki lobları etkiliyor. Buraları açık tutmak için gündüz oturmak, yatıyorsak da yüz üstü yatmak çok önemli. Akciğer kapandığı zaman virüs daha hızlı çoğalıyor, zatürreye neden oluyor ya da mevcut zatürreyi ağırlaştırabiliyor.

*Üç öğün meyve ve sebze tüketiyorsak yeterli C vitamini alıyoruz demektir. Dışarıdan ekstra C vitamini takviyesi almayın. Fazla C vitamini böbrek taşına neden oluyor. bazen kritik, ağır hastada C vitamini oksidan etki yapabiliyor. Yani yarar yerine zarar verebiliyor.

* D vitamini hiç acil değil. İyileştikten sonra seviyesine bakılıp, dozu doktor tarafından ayarlanarak alınmalıdır.

‘Ailede kalp hastalığı olanlar; günde 1 tane Aspirin’

*40 yaş üzeri şiddetli baş ağrısı, ateş, öksürüğü olup, ailede kalp hastalığı bulunanlara günde 1 tane 100 mg Aspirin almalarını öneriyorum.

* Öksürüğünüzü kesmeyin, bir süre öksürüğe katlanın; unutmayın öksürük akciğeri temizleyen bir reflekstir. Öksürük kesme amaçlı şuruplardan, haplardan uzak durun.

*Bitki çayları, komposto, hoşaf, su gibi ılık ve sıcak bol miktarda sıvı tüketin. Ama siyah çay ve kahve idrar söktürücü olduğu için vücut sıvılarında azalmaya neden oluyor ve biz tıbben bunları sıvı olarak kabul etmiyoruz.