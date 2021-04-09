Uzmanı anlattı: Al-sat dışında ‘kripto’dan nasıl para kazanılır?

Uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan, ‘al-sat’ diye tabir edilen yöntem dışında, kripto paralardan nasıl kazanç sağlanacağının yollarını anlattı.

Fotoğraflar: Reuters

İş Yatırım ekonomisti Manukyan, Dünya’daki yazısında, kripto paralardan kazanç sağlamak için üç yöntem bulunduğunu belirtti.

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Buna göre ilki, son günlerde zaten çok popülerleştiğini gördüğümüz alım satımlar.

Son dönemde kripto para fonlarına girişte dünya genelinde rekor seviyeler görüldü. Bunun Türkiye’ye yansımaları da hayli kuvvetli oldu.

Manukyan’a göre ikinci yöntem kripto sektöründe girişimci veya çalışan olarak para kazanmak. Son yöntem ise pasif yatırımlar aracılığı ile varlığımızı artırmaya çalışmak.

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Al-sat ile kazanmak zor

Alım satım yöntemiyle para kazanmanın kolay olmadığını aktaran ekonomist, sosyal medyada kripto üzerinde çok para kazandığını söyleyen kişilere güvenilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kazanç kapısı olarak ikinci yöntemi öne çıkaran Manukyan, “Kripto paralar özellikle kullanımları açısından yeni nesle hitap ettiği gibi iş imkânları açısından da bu nesiller için önemli fırsatlar sunacak” diye ekledi.

Girişimci platformları

Bu konuda kripto işlem platformlarını işaret eden ekonomist, bu girişimcilerin dünyada ve Türkiye’de kripto paranın potansiyelini görerek sektörün standartlarını oluşturmaya başladığını ifade etti.

“Ancak iş bu noktada kalmadı” diyen Manukyan, ikinci nesil girişimcilerin konuyu kripto paranın ruhuna daha uygun hale getirerek merkezi olmayan finans platformlarını geliştirdiğini belirtti.

Compound, Uniswap, Aave, Maker, Harvest Finance gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren bu ‘desentralize finans kuruluşları’nı örnek gösteren Manukyan, bu alandaki iş imkanlarını özetle şöyle anlattı:

Bu platformların aksaksız çalışması, akıllı kontratların oluşturulması, hacklere karşı korunması özel uzmanlık konuları oldu.

Bu oluşumların denetlenmesi, doğan yeni hukuki konular ve regülasyonlara uyum da sektörel bilgi gerektirecek noktada.

Kripto paraların temellerini analiz etmek, değerlemek ve rapor çıkartmak artık mümkün. Bu analizleri aracı kurumların çatısı altında lisanslı uzmanlar rapor şeklinde yayınlamaya başlayacak.

NFT’de kazanç fırsatı

Manukyan, son dönemde yüksek rakamlardan satılan dijital sanat eserleriyle dikkati çeken NFT’lerin (muadili olmayan dijital varlık) de iş imkanı yarattığını şöyle anlattı: “Bu konuda alım satım, açık artırma gibi hizmetler veren platformlara ek olarak klasik sanat piyasasında olduğu gibi değerlemeler konusunda öne çıkan uzmanlar ve benzerleri de olacak.”

NFT’lerin sadece sanat eserleri veya koleksiyon piyasası için yeni fırsatlar açmadığını belirten ekonomist, bunun reklam piyasası açısından da yeni bir dinamik olduğunu kaydetti.

Manukyan şu örnekleri verdi: “Bir uzman günün belli saatini veya bir proje için belli bir miktarda çalışma saatini NFT haline getirerek bir platformda oluşacak talebe göre fiyatlanmasını sağlayabilir. Popüler bir Youtuber çektiği bir videonun 3 ve 4. dakikaları arasında reklam verme olanağını NFT olarak satışa çıkartabilir.”