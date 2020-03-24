Uzmandan solunum cihazı uyarısı: En az 320 bin tane gerekir

Michigan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Onur Başer, Türkiye’de uzun vadede en az 32 milyon kişinin corona virüsünden etkileneceğini ifade ederek, tedavide solunum cihazlarının önemine dikkat çekti: “En az 320 bin solunum cihazına ihtiyaç duyulacak. Bu insanlar makineye bağlanmaz ise ölüm oranı yüzde 90’lara çıkabilir.”

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’ye konuşan sağlık ekonomisi uzmanı Başer, 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağının ‘corona’dan korunmada yetersiz kalacağını dile getirdi.

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İşe gitmeleri önlemek için hükümetin radikal kararlar alması gerektiğini savunan Başer bunun da 150 bin ile 600 bin arasında ölüm vakası anlamına geldiğini kaydetti.

Başer, Türkiye’nin OECD ülkeleri içinde sağlık harcamaları en düşük ülke olduğunu ve mevcut bütçe ile salgına hazır olmadığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü açıklamasında yerli iki firmanın solunum cihazı üretimine başlayacağını, alım garantisi verileceğini, ancak ilk etapta yurt dışından bir şirketle 5 bin solunum cihazı için anlaşıldığını belirtmişti.