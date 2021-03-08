Uzmandan karşılıksız çekte ‘dip dalga’ uyarısı: Bir yıllık süre doldu

Vergi hukuku uzmanı hukukçu Dr. Serkan Ağar, karşılıksız çekte dosya sayısı 250 bini bulduğunu, geçen yıl Çek Kanunu’na eklenen geçici maddenin mart ayında dolmasıyla birlikte, çeki yazılanlar için yeni bir hapis dalgasının yaşanabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Çeki karşılıksız çıkanlara bir çekten üç yıl, birkaç çekten toplam beş yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Reklam

Ancak 26 Mart 2020’de Çek Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, 24 Mart 2020 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek suçundan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı 26 Mart 2020 tarihi itibariyle durdurulmuştu. Karşılıksız çekten hüküm giymiş olanlar tahliye olmuştu.

Düzenlemeyle, karşılıksız çek hükümlüsünün tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10’da birini ödemesi zorunluluğu getirilmişti. Yüzde 10’luk tutar infazın durdurulmasından itibaren bir yıl içinde ödenmez ise alacaklının şikayeti üzerine hükmün infazına devam ediyor ve çek hükümlüsü yeniden cezaevine giriyor.

Süre bu ay doluyor

Hürriyet’ten Oya Armutçu’ya konuşan Ağar, çek bedelinin yüzde 10’unu ödeyemeyenler için bir yıllık sürenin bu ay dolduğunu hatırlattı.

Reklam

Uzman hukukçu, ceza verilen çoğu kişinin aynı zamanda, başka icra dosyalarında alacaklı durumunda olduğunu belirterek, “Aynı kişi alacağını tahsil edemediği için borcunu ödeyemiyor ve karşılıksız çekten dolayı hapis cezası alıyor” dedi. Bunun ‘sonu gelmeyen bir kısırdöngü’ olduğunu ifade etti.

Ağar, şöyle konuştu: “Herkes çekini ödeyebilmek, ticari itibarını korumak ve geliştirmek ister. Şimdi bu insanları yeniden cezaevine yollamak ceza adaletine sığmaz. Kişileri hapiste tutmak, faaliyetlerini, kazanç sağlama ve borçlarını ödeyebilme imkanlarını ortadan kaldırmaktan başka bir işe yaramıyor.”

Karşılıksız çeke hapis cezası uygulamasının hükümetin gündeme getirdiği yargı reformuyla birlikte bir an önce kaldırılması gerektiğini ifade eden Ağar, “Yaklaşmakta olan dip dalgası önlenmeli” dedi.

Uzman şöyle devam etti: “Salgın dönemi değerlendirilerek iş işten geçmeden Çek Kanunu’na geçici bir madde eklenmek suretiyle mart ayında cezaevine girecek olan binlerce esnafa yeni bir imkân sağlanmalı ve hükümlerin infazı en az iki yıl ertelenmeli.”