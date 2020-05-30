Uzmandan çocuklarda Kawasaki uyarısı: Kreşler çok iyi denetlenmeli

Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri ve halk sağlığı uzmanı Doç Dr. Alpaslan Türkkan, çocuklarını kreşe göndermeye başlayacak ailelere uyarıda bulunarak Kawasaki hastalığına ve Covid-19’da bulaş riskine dikkat çekti.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

‘Corona’ önlemleri kapsamında 16 Mart’ta kapanan kreşler ve gündüz bakımevleri 1 Haziran itibariyle tekrar faaliyete geçiyor.

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DW Türkçe’den Pelin Ünker’e konuşan Türkkan, “Özellikle çalışan ailelerin zor durumda olduğunu biliyoruz. Ancak çocukların kreşe gitmesiyle riskler artacaktır” dedi.

Çocukların konuşurken, yemek yerken, bağırıp çağırırken, şarkı söylerken etrafa yaydıkları tükürüklerinin büyük risk oluşturacağını ifade eden Türkkan; Fransa, Britanya ve Hollanda’da dile getirilen Kawasaki hastalığına da dikkat çekti.

Türkkan şöyle konuştu: “Kawasaki enfeksiyonu bir enfeksiyon ajanı tarafından tetiklenen bir hastalık ve tüm vücutta enfeksiyona neden oluyor. Yüksek ateş tesir ediyor. Kalp damarlarını tutmasıyla büyük tehlikelere neden olabiliyor.”

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Beş yaş altı çocuklarda ‘corona’nın görece olarak daha az olduğunu belirten Türkkan, buna karşın belirtisiz enfeksiyonun ve bulaş riskinin fazla olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Farklı ailelerde yaşayan çocukların bir araya geldikleri kreş ortamları riskin artmasına neden olabilecektir. Tüm yaş grupları için ortak olan korunma önlemleri ki bunlar hepimiz tarafından çok iyi biliniyor artık hijyen kurallarına uymak, sosyal mesafeyi gözetmek, maske takmak kreşte sıkıntı yaratabilir. Bunlara uyulması, tam olarak uygulanması kreşler için sorun olabilir.”

Ailelerin bu riskleri gözeterek karar vermeleri gerektiğini ifade eden Türkkan, bu dönemde kreşlerin çok iyi denetlenmesi, kontrol edilmesi ve korunma önlemlerine uyulup uyulmadığının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkkan “Belki bu dönemde çocuklar için açık hava etkinliklerine ağırlık vermek yararlı olabilir” dedi.