Uzman yorumu: ABD’nin İran yaptırımını hayata geçirmesi TL’yi olumsuz etkiler

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Danimarka bankası Danske Bank analisti Jens Pedersen, ABD’nin İran’a yaptırımları yeniden hayata geçirmesi durumunda Türk Lirası’nın olumsuz etkileneceğini öne sürdü.

Sputnik’in, Bloomberg News’ten aktardığına göre Pedersen, İran’dan petrol sevkiyatının azalması sonucunda TL’nin, Yen ve İsviçre Frangı ile beraber birçok büyük paraya göre daha büyük bir risk altında kalacağını söyledi.

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Petrol fiyatlarının ülkelerin para birimleri üzerindeki etkisini analiz eden Pedersen, Kanada Doları, Norveç Kronu ve Ruble’nin, ABD’nin yaptırımlarından en çok fayda sağlayacak para birimleri olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararı alması ve İran’a yönelik yaptırımları yeniden uygulayacağı endişesi, son günlerde petrol fiyatlarının hızla yükselmesine yol açmıştı.

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