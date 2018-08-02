Uzman uyarısı: Nem etkili olacak, ‘eyyam-ı bahur sıcakları’ geliyor

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, Türkiye’nin bu haftadan itibaren sıcak hava dalgası etkisine gireceğini söyledi: “Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor.”

AA’ya konuşan Köse, “Antalya, Adana gibi illerde havaalanında uçaktan inildiğinde, insanın yüzüne sanki sıcak üfleyen fan vurur ve bir anda etraf bulanıklaşır. İşte bu eyyam-ı bahur sıcakları olarak adlandırır. Bugünlerde de o sıcakları yaşıyoruz” dedi.

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İstanbul’da sıcaklığın bu haftadan itibaren 35 dereceye çıkacağını, güney ve güneydoğu bölgelerinde ise 40 derece ve üzerinde seyredeceğini aktaran Köse, İstanbul’da nemin etkisiyle 35 derecelik sıcaklığın 45 derece olarak hissedileceğini belirtti.

Köse, sıcak hava dalgasından etkilenmemek için saat 10.00 ila 16.00 arasında mümkün olduğu kadar güneşten uzak durulması, gölgenin tercih edilmesi, şapka kullanılması, güneş koruyucu sürülmesi ve cildin örtülmesi gibi önlemler alınabileceğini aktardı.

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Köse şöyle devam etti: “Eskiler, eyyam-ı bahur sıcaklarının ve yakıcı rüzgarın estiği 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında denize girme ve güneşlenme konusunda dikkatli davranmış. Çünkü bugünlerde insan vücudunda beyaz lekeler yapan ‘ala’ düştüğüne inanılır.”