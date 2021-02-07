‘Virüs bulaşır’ diye acile gidilmeyince evde ölümler arttı: ‘Vakit kaybetmeyin’

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Seda Özkan, toplumun, “Corona virüsü bulaşır” korkusuyla acil servise başvurmaktan çekindiğini söyledi. Evde ölümlerin artığının altını çizen Özkan, acil durumlarda zaman kaybedilmemesi uyarısında bulundu.

Fotoğraf: DHA

Geçen mart, nisan ve mayıs aylarında hasta sayısı 300-350 civarındayken 100-150’ye düştüğünü vurgulayan Özkan, insanların ciddi şikayetleri olsa bile acil servisi kullanmaktan kaçındıklarını anlattı.

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‘Beklemesinler’

Özkan şunları söyledi: “Ciddi göğüs ağrısı şikayeti olanlar, şiddetli baş ağrısı ya da felçli hastalar dahil acil servise gelmekten çekiniyorlar. Göğüs ağrısı olan hasta kalp krizi geçiriyor olabilir. Kalp krizi geçiren hastada ani ölümler oluyor, evde ani ölümler artıyor. Kalp krizini hafif geçirmiş olsa bile daha sonra ciddi kalp yetmezliği bulgularıyla hastalar bize gelebiliyor. Ciddi şikayeti olanlar evde beklememeli. Göğüs ağrısı olan, bilinç değişikliği olan, vücudunun bir tarafında tutmamazlık olan, pıhtı olayı, bacaklarında şişlik olan ciddi ağrıları olan hastalar hiç çekinmeden acil servislere gelebilirler. Hastanenin diğer polikliniklerini kullanabilirler. Ciddi şikayetleri olan hastaların zaman kaybetmeden ya kendileri ya da 112’yi arayarak acil servislere başvurmalarını öneriyorum.”

‘Covid bulaşan olmadı’

Pandemi başlayınca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki acil servisi iki bölüme ayırdıklarını anlatan doçent şöyle devam etti: “Bir normal hastaların değerlendirildiği bölümümüz var bir de ‘corona’lı hastalara baktığımız ayrı bir yer oluşturduk. Acil servisimiz iki katlı ve bir ayrı yoldan ‘corona’lı hastaları direkt ikinci kata aldık. Diğer hastalarda bir aksama olmadı çünkü onların bulunduğu ortama Covid-19 hastalarını almadık. Bu süreçte herhangi bir hastada korkulan olmadı. Hasta burada yatarken, ‘Bana Covid bulaştı’ ya da ‘Corona oldum’ şeklinde bir olayla karşılaşmadık.”

‘Toplu taşımada risk fazla’

Hastanelerde ve acil servislerde maksimum seviyede önlem aldıklarını, bulaş riskinin dışarıda daha fazla olduğunu belirten Özkan şunları söyledi: “Herkes maskeli, havalandırmamız ona göre, hasta ayrımı da yapıyoruz. Tüm bunlar dikkate alındığında bulaş riski dışarıya göre çok düşük. En çok bulaş riskinin yüksek olduğunu düşündüğüm yerler toplu ve kapalı alanlar. Kapalı ve kişi sayısı fazlaysa orada bulaş çok fazla. Toplu araçlar, toplu taşımalar şu anda kapalı ama toplu kahvehane ve restoranlar, bulaş riski çok fazla. Kapalı ortamlarda mümkün olduğunca az kişi bulunmasını ben öneririm. İnsanlara kapalı ortamlarda çok sayıda insanla bir arada olmamalarını öneririm.”