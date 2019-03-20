Yeni rapor: Sıcak çay ve kahve bildiğinizden daha da zararlı

Amerikan Kanser Birliği’nin 2004-2017 yıllarında İran’da yaşayan 50 bin kişinin verilerini inceleyerek yaptığı güncel bir araştırma çay ve kahveyi kaynar halde içmenin yemek borusu kanseri riskini yüzde 90 arttırdığına işaret ediyor.

Fotoğraf: www.stuff.co.nz

Daily Telegraph’taki habere göre günde 700 mililitre (üç fincan) çay veya kahveyi 60 derecenin üzerinde sıcaklıkta tüketmek yemek borusu kanserine yakalanma riskini yüzde 90 arttırıyor. Uzmanlar, sıcak içeceklere soğuk süt koyarak ya da biraz beklettikten sonra içmenin bu riski önleyeceğine dikkat çekiyor.

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Araştırma ekibinin başındaki Dr. Ferhat İslami sonuçları şöyle değerlendirdi: “Çay ve kahve içmeyi hemen herkes seviyor. Ancak, kaynar haldeyken tüketmek çok zararlı. Yemek borusunun sürekli aşırı sıcak maddelerle temas etmesi hücrelerin zedelenmesine neden oluyor; bu da kanser riskini arttırıyor. Bu nedenle süt koymak ya da üç-dört dakika bekleterek içmek en doğrusu.”

Dünya Sağlık Örgütü, 2016 yılında 65 derecenin üzerindeki sıcaklıkta içecekleri sıklıkla tüketmek ve kanser riski arasında bir ilinti olabileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.