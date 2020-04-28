Uzman: Şirketlerin yüzde 80’i siber saldırıya açık; yeni tuzak ‘corona’ haritaları

Covid-19 salgınıyla birlikte uzaktan çalışmaya başlayan şirketlerin ve dijital ortamlarda çok daha fazla geçiren vatandaşların verileri siber saldırılara daha açık hale geldi.

Fotoğraf: DHA

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst&Young ile yerli siber güvenlik ürünleri üreticisi Berqnet Firewall’ın istatistiklerine göre, salgın döneminde dünya genelindeki şirketlerin yüzde 60’ında siber saldırıya maruz kalma oranı geçen seneye kıyasla artış gösterdi.

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‘Yüzde 79’u saldırıya açık’

Şirketlerin yüzde 79’u evden çalışmanın yol açabileceği siber tehditlere karşı hazır olmadığını belirtirken, yalnızca yüzde 36’sı bu tehditlerle baş edebilme konusunda önlem almış durumda. Uzmanlar, özellikle şirket verilerinin ele geçirilmesine yönelik yapılan siber saldırılara karşı önlem alınmaması durumunda bilançonun ağır olacağına dikkat çekiyor.

‘1.5 milyona varan kayıplar’

Yerli siber güvenlik ürünleri üreticisi Berqnet Firewall Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, korsanların güvensiz ağlar üzerinden kurumları ve kurum çalışanlarını hedef aldığını belirtti.

Toparlanma süreci için şirketlerin üst düzey yöneticilerinin yüzde 54’ünün 2021 yılına işaret ettiğini belirten Hintoğlu, salgın sırasındaki siber saldırı tehditleriye ilgili şu verileri paylaştı: “Güvenlik açıklarına yönelik tedbir alınmaması durumunda veri kaybının maliyetinin Türkiye’de KOBİ ölçeğinde bir şirket için 100 bin liradan 1.5 milyon liraya kadar ulaşabilecek kayıplar öngörüyoruz. Büyük ölçekli şirketler için bu rakam çok daha yüksek olacaktır.”

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‘Korsanların yeni tuzağı’

Sadece şirketlerin değil, vatandaşların da risk altında olduğunun altını çizen Hintoğlu, salgınla birlikte internette geçirilen sürelerde ciddi artış yaşandığını ifade ederek, şu uyarılarda bulundu: “İnternet üzerinden özellikle corona virüsüne dair gelişmelerin takibi yapılırken corona virüsü temalı alan adlarının sayısı da arttı. Diğer tüm alan adlarına göre yüzde 50 daha fazla zararlı yazılım riski taşıyan bu alan adları, siber korsanların da yeni tuzağı oldu. Kendilerini ‘CİMER Duyuru Grubu’ olarak adlandıran siber korsanlar, ‘gerçek zamanlı corona virüsü haritaları’ adı altında zararlı yazılımların yüklü olduğu uygulamaları vatandaşların kimlik ve banka bilgileri gibi kişisel verilerini ele geçirmek için kullanmaya başladı.”