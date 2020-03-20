Uzman psikologlardan ‘corona kaygısı’na karşı öneriler: İçeride tıkılı kalmış değilsiniz; fırsata çevirin

Uzmanlar, tüm dünyayı etkisi altına alan ‘corona’ salgını nedeniyle kaygı düzeyi yükselen kişiler için bazı rahatlatıcı önerilerde bulundu.

Fotoğraf: Unsplash

Guardian gazetesi psikiyatr Richa Bhatia, ABD Kaygı ve Depresyon Derneği’nde psikolog Aarti Gupta ve Ruh Hastalıkları Ulusal Birliği’nin müdürü Ken Ducksworth’a ‘corona’dan kaygılanan insanlara önerilerini sordu.

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Kaygıyı kabullenin

İnsanlar kaygıyla baş etmek için uzun süre televizyon izlemekten içkiye kadar zararlı-zararsız pek çok şeye başvurabiliyor. Bhatia’ya göre bunlar kaygıyla baş etmenin değil ondan kaçınmanın yolları.

Bahatia kaygıyı kabullenmeyi önerirken, bunun tehdit veya tehlike algısına karşı evrimsel bir tepki olduğunu dile getiriyor.

“Kaygıyı sizi veya hayatınızı tanımlayan bir şey gibi değil de bir ‘duygu, düşünce ve his kümesi’ olarak yeni çerçveye oturtmaya çalışın” diyen Bhatia şöyle devam ediyor: “Hisler gelip gider, geçicidir, kaygılı olduğumuzda da kendimize hatırlatmamız gerken budur.”

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Kaygıyı planlayın

Bhatia, bunaltıcı olmaya başladığı takdirde endişeye belli bir zaman ayrılmasını öneriyor. Mesela günde 30 dakika: “Bu mantısız gelebilir, ama aslında endişeyi azaltmaya yardımcı olabiliyor.”

Psikiyar, ayırdığımız bu vakitte üstünde kontrolümüzün olmadığı endişelerle, kontrol edebildiğimiz sorunlardan kaynaklanan endişeleri ayırt etmemizi tavsiye ediyor.

Uzmanlara göre günlük haber takibini sınırlamak da akıllıca olabilir. Dr. Ken Duckworth şöyle konuşuyor: “Olan bitenle ilgili uykularınız kaçıyor ya da hayatınızdaki birinin taşıdığı riskten başka şeye odaklanamıyorsanız kendinizi haberlere günde bir defa bakmakla sınırlamayı değerlendirebilirsiniz.”

Duruma farklı açıdan bakın

‘İçeride tıkılı kalmış’ değilsiniz diyen Gupta’ya göre o çok beklediğiniz sakinleşme, kendinize ve yaşadığınız yere odaklanma fırsatından keyif alıyorsunuz.

“Günde bir kez verimli bir şey yapmak daha olumlu düşüncelere yöneltebilir” ifadelerini kullanan Gupta, “İlginizi uzun zamandır yerine getirmediğiniz görevlere, yeniden düzenlenmeye ya da her zaman istediğiniz bir şeyi yapmaya yönlendirin” diye konuşuyor.

Karantina ritüelleri belirleyin

Gupta, toplu taşımada ya da yolda geçirmediğiniz tüm ek zamanı yeni ritüellerle özel bir şeyler yapmak için kullanmanızı öneriyor. Buna örnek, sabah ilk iş yapılacak yürüyüş ya da tutmaya başlayacağınız bir günlük veya her sabah aile fertleriyle yapacağınız bir video görüşme olabilir.

Gupta, “Bu dönemde yapacağız özel şeyler yeni günü istekle beklemekte size yardımcı olacaktır” diyor.

Hareket edin

Duckworth, “Egzersiz kaygıyı dindirmekte klasik bir stratejidir” diyor. Youtube’daki bir stüdyo dersi ya da bir fitness uygulamasını takip edebilir, koşabilir veya pedal çevirebilirisiniz.

Uzmanlar, başkalarına yardım etmenin belirli bir amaç kazandırıp kontrol hissi verebileceğini söylüyor. Duckworth, “Bundaki fikir, bu çaresiz alandan uzaklaşmaya çalışmak. Eğer yapabilirseniz o zmaan bunun aracısı olun” diyor.

Sosyal değil fiziki mesafe

“Yalnızlık insanlar için kötüdür” diyen Duckworth yakınlarınızla her gün video görüşmeleri yapmayı da tavsiye ediyor.

Bhatia ise her ne kadar ‘corona’ uzaklaştırıcı bir unsurmuş gibi görünse de bunun küresel bir deneyim olduğunun hatırlanması gerektiğini vurguluyor ve devam ediyor: “Herkes farklı seviyelerde etkileniyor, fakat neticede herkes bunun içinde, dünyanın her yerindeki bilim insanları buna hızlıca çözüm bulmak için işbirliği yapmaya çalışıyor.”