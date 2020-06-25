Uzman: Kanalizasyon suyu karışmışsa selden ‘corona’ bulaşma ihtimali var

Son günlerde etkili sağanak yağış sonrası sel felaketiyle ilgili klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Cengiz Uzun uyardı: “Sel suyuna kanalizasyon suyu karışmışsa corona virüsü bulaşma ihtimali var.”

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Sel sularıyla temas edip ateş, halsizlik gibi belirtiler yaşayan kişilerin hemen bir hekime başvurması gerektiğini belirten Dr. Uzun şunları söyledi: “Sel felaketleri enfeksiyon hastalıkları açısından oldukça ciddi. Çünkü kanalizasyon karışma olasılığı oldukça yüksek. Belki sadece yağan yağmur olsa sıkıntı olmaz ancak kanalizasyon karışmasından dolayı büyük sıkıntı yaratıyor. Özellikle dışkıyla bulaşan birçok hastalık kişilere geçebilir. Bunlar ishal yapan etkenler mesela tifo, paratifo gibi ciddi hastalıklar baş gösterebilir. Yine sadece sel sularından geçen mikroorganizmalar var. Bunlar ciddi enfeksiyonlara yol açabilir.”

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Uzun corona virüsü bulaşma ihtimalini de şu sözlerle değerlendirdi: “Biliyoruz ki dışkıda corona virüsü gösterildi. Yani sel sularına kanalizasyon suyu karışmışsa bulaşabilir. Diğer mikroorganizmalara göre çok fazla olabileceğini düşünmüyorum ama evet, olası.”

Sonrasında yapılacak ev temizliğinde çamaşır suyu kullanımının önemine dikkat çeken uzman şunları söyledi: “Temizlik yaparken dikkatli olmakta fayda var. Özellikle bodrum katlarındaki sel su birikintilerinin mutlaka bir an önce temizlenmesi gerekiyor. En iyi temizlik malzemesi böyle durumlar için çamaşır suyu. Ellerimiz için de su-sabun ve mümkünse alkol bazlı el dezenfektanları önemli. Zaten aylardır hepimiz aşinayız.”