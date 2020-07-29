Uzman hukukçu ‘sosyal medya’ yasasındaki ‘boşluğu’ anlattı

İnsan hakları hukuku uzmanı Kerem Altıparmak, bugün yasalaşan sosyal medya düzenlemesinde ‘boşluk’ olduğunu savundu.

Fotoğraf: Reuters

Altıparmak, “Twitter Türkiye’ye temsilci atasa ama ilkelerinden vazgeçmese ve verileri de Türkiye’ye getirmese bu yasa çalışmasına engel değil” dedi.

Reklam

Erişim engeli

Bugün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan tasarıda Twitter, Facebook gibi yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci belirleme yükümlülüğü getiriliyor.

Bu düzenlemeye uymamaları halinde ilgili sosyal ağlara reklam yasağı ve kademeli olarak yüzde 90’a kadar erişim engeli getirilecek.

Ayrıca sosyal ağ şirketlerinin kullanıcı verilerini Türkiye’de tutma zorunluluğu getiriliyor.

Reklam

Altıparmak, yasadaki ‘boşluğun’ başka bir düzenlemeyle doldurulabileceğini ancak bunun için uzun süre geçmesi gerekeceğini ifade etti.

Yasadaki boşlu

Altıparmak Twitter’da yasadaki boşluğu şöyle anlattı:

“Teklif yasalaştı. Boşluk şu. Yasa eğer bir temsilci bulundurulmazsa bant daraltmaya kadar varan yaptırımlar öngörüyor. Ama temsilci atandıktan sonra verilecek yaptırımlar sadece para cezası. Şöyle diyelim, Twitter temsilciyi atadı. Ofise de bir sandalye ve masa aldı.

Ama yasada öngörüldüğü gibi verileri Türkiye’de tutmuyor. Bunun yaptırımı ne? Hiçbir yaptırımı yok. İçerik çıkarma kararını ifade özgürlüğüne aykırı olduğu için uygulamadı. Uygulanmayan kişi de gitti dava açtı ve kazandı. Parayı kimden alacaklar? Masa-sandalye mi satılacak?

Temsilciye şirketin borçlarını yıkamazsınız. Zaten yıksanız ne olacak, milyonlarca lira para cezasını bir kişiden nasıl tahsil edeceksiniz? Bu durumda Twitter Türkiye’ye temsilci atasa ama ilkelerinden vazgeçmese ve verileri de Türkiye’ye getirmese bu yasa çalışmasına engel değil.

Yeniden yasa çıkarılablir tabii. Ama ekime kadar Meclis tatil. Dahası uygulama olmadan bu gerekçeyle değişiklik yapamazlar. Bu nedenle nereden baksanız, bir-bir buçuk yıl değişiklik yapamazlar. O zamana kadar kim öle kim kala.

Sonuç: Ben sosyal ağların yerinde olsam, atarım bir kişiyi. Koyarım masa ve sandalyeyi. İfade özgürlüğü ve diğer temel haklara aykırı karar ve talepleri uygulamam. Bu yasaya göre kimse de bir şey yapamaz. Sonrasını nasıl sansür yapacağım diye hükümet düşünsün.”