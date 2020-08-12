Uzman: Grip ile ‘corona’ belirtilerinin karıştırılmaması için grip aşısı yaptırılmalı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. üyesi Murtaza Çit, Covid-19 belirtilerinin grip semptomlarıyla karıştırılabileceğini ifade ederek, “Grip olan kişiler ‘corona virüsü oldum’ diye hastaneye başvurabilir. Bunlarla karşılaşmamak için vatandaşlar, eylül ayı itibariyle grip aşısı yaptırmalı” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Uzmanlar pandemide havaların soğumasıyla birlikte tablonun daha kötüye gitmesinden endişeli.

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Sağlık çalışanları, grip aşısını önererek iki hastalığın birbiriyle karışmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. ​Her yıl Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tavsiyeleriyle içeriği hazırlanan grip aşısı için ekim-kasım ayları öneriliyor. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabiliyor.

‘Grip okulda hızlı yayılır’

Çit, Covid-19 ile grip hastalıklarının semptomlarının birbiriyle karıştırılmaması için aşı yaptırılmasının önemini şöyle vurguladı: “Grip aşısını her sene öneriyoruz ancak corona virüsü salgınıyla birlikte aşının önemi bu sene daha da arttı. Corona virüsüyle mücadele ederken ek olarak bir de griple uğraşmayalım istiyoruz. Corona virüsü semptomları griple benziyor. Dolayısıyla insanlar griple corona virüsü karıştırabilir. Grip olan kişiler ‘Corona virüs oldum’ diye hastanelere başvurabilir. Bunlarla karşılaşmamak için eylül ayı itibariyle grip aşılarını yaptırmak gerekiyor. Bu aşıyla birlikte kişinin grip hastalığına yakalanma riskini en aza indirebiliriz. Bu sayede corona virüsüyle de daha iyi bir şekilde mücadele etmiş oluruz. Mutlaka grip aşımızı yaptıralım. Grip özellikle okul ortamında çok daha hızlı yayılıyor. Bu nedenle ailelere tavsiyem çocuklarına grip aşısı yaptırmaları.”

‘Grip aşısı ‘corona’ya karşı korumaz’

Aşının önceki yılın virüsüne göre hazırlandığına dikkat çeken Çit, şöyle devam etti: “Aşıların ne zaman geleceğini şu anda bilmiyoruz. Genelde eylül-aralık aylarında aşılar Türkiye’de oluyor. Sağlık Bakanlığı’nın da önerisi o yönde aşıların bu aylar içerisinde yapılması gerekiyor. Aşıyı herkes yaptırabilir. Özellikle bağışıklığı düşük, kronik hastaları olan kişiler, yaşlılar, kortizon türevi ilaç kullananların aşı yaptırmasını daha çok öneriyoruz. Aşı önceki yılların virüsleriyle hazırlanıyor. Grip virüsü kendisini her sene genetik olarak değiştiriyor. Dolayısıyla önceki yılların aşıları bu yıl için geçersiz olacak. Aşı olmamıza rağmen de grip olabiliriz. Aşılar bizi gripten yüzde 100 korumasa da büyük oranda korur. Gribi de daha hafif atlatmamıza yardımcı oluyor. Ancak grip aşısı, kişiyi corona virüsü salgınına karşı korumaz. İki hastalık farklı virüslerden kaynaklanıyor. Ancak gripten korunarak iki hastalığın birbirine karışmasını önlemiş oluruz.”

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‘Zatürre aşısı özellikle bağışıklığı düşük olanlar için’

Zatürre aşısının ise grip aşısı gibi herkese önerilmediğini açıklayan Çit, şu değerlendirmeleri yaptı: “Daha çok bağışıklık sistemi düşük, 65 yaş üstü hastalara, kronik hastalığı olanlara, iki yaşından küçük bebeklere, dalağı alınmış kişilere, organ nakli olan hastalara, kortizon kullananlara, bağışıklığı düşük olanlara öneriyoruz. Kış ayı öncesi zatürre aşısı yaptırılabilir. Corona virüsü akciğerleri tutuyor, dolayısıyla ‘Covid Pnömonisi’ dediğimiz ciddi bir akciğer rahatsızlığı yapıyor. Semptom olarak normal zatürre ile karışabiliyor. İkisinde de öksürük, yüksek ateş, göğüs, sırt ağrısı olabiliyor. Bunlar karışabilecek semptomlar. O nedenle zatürre aşısının özellikle bağışıklığı zayıf kişilere yapılması çok önemli. Tedbirlerimizi aksatmadan uygulamalıyız. Maske, mesafe, temizlik ve hijyene muhakkak dikkat etmeliyiz. Grip ve zatürre aşısı yaptırarak kişisel önlemimizi almalıyız. Diğer virüslere karşı kendimizi koruyup corona virüsüyle daha güçlü şekilde savaşmalıyız.”