Uzman: Grip aşısıdan önceki hafta yeterli ve düzenli uyumak önemli

ABD’deki California Üniversitesi’nde insan sağlığı ve uyku ilişkisi üzerine çalışan Matthew Walker grip aşısı olmadan önceki hafta iyi ve düzenli uykunun önemine dikkat çekti.

Uzmanlar Covid-19 salgınıyla birlikte daha tehlikeli hale gelen gripte özellikle risk grubundakilerin aşı olması için uyarıyor.

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CNN’de Christiane Amanpour’un programına katılan ‘Niçin uyuruz’ kitabının yazarı uyku uzmanı Walker grip aşının etkili olabilmesi için yeterince düzenli uygunun önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Grip aşısı olmadan önceki hafta yetersiz uyumak normal antikor üretimini yarı yarıya azaltabilir. Bu da grip aşısının etkisiz olduğu anlamına gelir.”

Walker aynı durumun corona virüsü aşısı için de geçerli olduğunu aşı çalışmalarına başlandığında uyku faktörüne dikkat edilmesini gerektiğini belirtti

Walker ayrıca uykunun bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini de vurgulayarak şu bilgileri paylaştı: “Yedi saatten az uyuyan kişilerin rhino virüsü (solunum yolu enfeksiyonuna yol açan bir virüs) veya soğuk algınlığına yakalanma ihtimali üç kat daha fazla. Be saatten daha az uyuyanların zatürree olma olasslığı yüzde 70 artıyor.”