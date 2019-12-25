Uzman görüşü: Kırmızı yosunlar Marmara’nın su kalitesinin iyi olmadığının işareti

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, kentin Anadolu Yakası’nda, Caddebostan’da sahilini kaplayan kırmızı yosunların, ‘Marmara’nın su kalitesinin, su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösterdiğini’ söyledi.

Fotoğraflar: DHA

Albay şöyle konuştu: “Aslında bu aşağı yukarı son 10 yıldır sürekli olan bir şey. Bu alglerin bu kadar çoğalması su kalitesindeki bozulmayı, suya istemediğimiz oranda azot, fosfor girdisinin olduğunu gösteriyor… Alglerden bir tanesi mikrobiyoloji laboratuvarlarımızda işlense, rahatlıkla ekonomimize kazandırılacak bir tür ama maalesef şu anda çok fazla çoğaldı. Rüzgarla birlikte de kıyıda olabildiğince artmaya başladı. Hoş bir görüntü değil, yani Marmara’nın su kalitesinin, su sağlığı bakımından iyi olmadığını gösteriyor.”

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Kırmızı yosunların akıntılarla ve dalgayla kıyıya vurması ve bir yerde birikmesinin çok normal olduğunu belirten Albay şöyle devam etti: “Normal olmayan şu, bu kadar artmaması lazım. Çünkü bunlar kitle halinde öldükleri zaman oksijensizlik yaratıyorlar. Ekosistemi çökertiyorlar. Bir an önce su kalitesinin düzeltilmesi için önlem almak gerekiyor. Kontrollü bir şekilde toplanıp, oksijensizlik yaratmasını önlemesi lazım. En azından şunu bilmemiz lazım, Marmara’da su kalitemiz iyi değil. Marmara’ya gözümüz gibi bakmamız lazım.“