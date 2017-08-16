Uzman görüşü: Depremde Türkiye bağımsızlığını kaybedecek

Jeoloji profesörü Celal Şengör, en ‘çetin’ depremin İstanbul’da meydana geleceğini belirterek, “Türkiye’nin durumu deprem açısından bakıldığında tam bir felaket ve bu felaket geldiğinde Türkiye bağımsızlığını kaybedecek” dedi.

Habertürk’ten Ümran Avcı ve Öznur Karslı’ya konuşan Şengör, olası İstanbul depremine dair verileri şöyle anlattı: “Yeşilköy’de, Tuzla’da depremin şiddeti 10’u buluyor, diğer sahil bölgelerinde 8’i buluyor. Bu, binaların yarısı gidecek demektir. Depremin şiddeti 10’u bulduğu zaman ayakta neredeyse bina kalmıyor. İstanbul’un üzerinde kurulduğu jeolojinin özelliklerinden, yapı envanterinin kötülüğünden ve hâlâ yüklenen nüfus nedeniyle bir felaket ve çılgınlık. İstanbul’u 7.6’lık bir deprem vurduğu zaman başa çıkmanız mümkün değil. Türkiye batıya doğru senede 2.5-3 santimetre kayıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin batısı bir elin parmakları gibi genişliyor. Bölgedeki depremler bu açılmanın yarattığı depremlerdir.”

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‘Asıl tehlike Edremit civarı’

Kırılacak fayın boyunun belli olduğunu, bu yüzden İstanbul’da deprem büyüklüğünü 7.6 olarak öngördüklerini aktaran Şengör, Türkiye’nin durumunda her depremin bir başka depremi tetikleyebileceğini söyledi.

Şengör şöyle devam etti: “1999 depremi İstanbul’u depreme hazırladı. İstanbul eli kulağında. Zeminin karakterinden ötürü depremin şiddeti çeşitlilik gösteriyor. Şu anda asıl tehlike Edremit civarı. Ayvacık, Behramkale ve sahil kısmında 7 büyüklüğünde deprem olabilir. Bin senedir o bölgede deprem olmamış, orada biriken yamulmayı düşünebiliyor musunuz? Bu kadar hızlı gerilen Ege’deki faylar ölmez. Girit, 9 büyüklüğünde deprem üretirse Anadolu’ya etkisi korkunç olur, burada rahat konuşamayız. Santorini Adası’nı yerle bir eden volkanik patlama olursa facia olur.”

‘Yardım için Avrupa’ya el açacaksınız!’

Türkiye’nin özellikle ‘İstanbul’u vuracak’ bir deprem için hazır olmadığını belirten Şengör, “Yapacak fazla bir şey yok, felaketi bekliyoruz. Bu felaket geldiğinde Türkiye bağımsızlığını kaybedecek. Muhtaç olacak. Yardım için Avrupa’ya el açacaksınız! İstanbul’un yıkıldığını düşünebiliyor musunuz? Hangi gelirle ayağa kalkacak? Hangi uzmanlıkla kaybolmuş, zarar görmüş, kültürel varlıklar tamir edilecek?” diye konuştu.