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Uzman görüşü: Bundan sonraki tehlike yıldırım, bir an önce eve gitmekte fayda var

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CNN Türk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul’u kısa sürede ‘afet bölgesi’ne çeviren şiddetli fırtına ve yağışın ardından İstanbulluları yıldırım konusunda uyardı.

‘Bir an önce eve gitmekte fayda var’

Fotoğraf: DHA

Yağışın büyük kısmının yere indiğini belirten Sürmeli şunları söyledi: “Bundan sonraki tehlike yıldırım ve dolu. Yıldırım yağış olsa da olmasa da devam edecektir. Teyakkuzda, dikkatli olunması gerekiyor. Riskin anlık olarak çok yüksek olduğunu bilmekte fayda var. Camdan çıkıp dışarıya seyretmek iyi değil. Dışarda olmamaya, bir an önce eve gitmekte fayda var. Evde de camdan dışarıya bakmayın.”

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‘Metalden uzak durun, iki karışı geçen suya girmeyin’

CNN Türk meteoroloji editörü dışarıda olanlara ise “Metal olan yerlerde yıldırımın düşme ihtimalini bilsinler. Metal olan yerlerden uzak durun, iki karışı geçen suya girmeyin” diye seslendi.

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