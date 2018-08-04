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Yaramazlara biraz batar!

Uzman görüşü: Bedelli yapacak çalışanlar ya izinli olacak ya da tazminat alacak

 

Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen bedelli askerliğe başvuracak çalışanların iki yol izleyebileceğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlerin, farklı askeri birliklerde ve tercihlerine göre farklı celp dönemlerinde uygulanacak 21 günlük temel askerlik eğitimi almaları söz konusu.

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Hak sahiplerinin üç aylık başvuru süresi içinde işlemlerini yapması gerekiyor.

Sürece dair ayrıntıları anlatan sosyal güvenlik uzmanı Elmen, bedelli askerlik yapacak çalışanların iki yol izleyebileceğini belirterek şunları söyledi: “Başvuru yapıldıktan sonra aldıkları kağıtları iş yerine beyan edecekler. Bedelli askerlik yapacak kişinin iki seçeneği var: Birincisi, 21 gün boyunca ücretsiz izinli sayılmak. Yani 21 gün sonra döndüğünde işinden olmamak isteyenler işine başlayabilir. İşveren işçiyi işe almak ve ücretsiz izinli saymak zorunda. İzinden, ücretinden kesemez. İşveren, işçinin sadece o döneme ait ücretini ödemeyecek. İkinci olarak, işinden ayrılmak isteyen ve 21 gün sonra farklı bir yola gitmek isteyenler varsa, tazminatlarını alabilecekler. Askerlik sebebiyle, en son çalıştığı işyerindeki süre kadar tazminatlarını talep edebilecekler.”

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Tazminat hakkı

İşçi ve işveren arasında 21 günün yaratacağı olası sorunlara değinen Elmen, “İşveren ‘Ben seni 21 gün izinli saymıyorum, işten atıyorum’ diyebilir. İşten atarsa zaten tazminatını vermek zorunda. İşçi o işten çıkmak istemiyorsa, zorla atıldıysa ihtar çekmek ve işe iade davası açmak gibi hukuki yollarımız var. İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz. Performans düşüklüğü gibi sebeplerden işten çıkarabilir ama bunu yazılı olarak beyanlarla kişiye daha önceden sunmuş olması gerekiyor. Vatani bir görev olduğu için işverenlerin de işçilere bu konuda dostane davranmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunu olanlar

‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu olanların da bedelli askerlikten yaralanabileceğini kaydeden Elmen, “Askere sağlık sorunu yüzünden gidemediği için üzülen, ‘Vatani görevimi kısa da olsa yapmak istiyorum’ diyenler için de bu hak tanındı” dedi.

Kilo, göz numarası gibi askerliği erteleyen ancak bu sağlık raporlarının sonraki dönemlerde iyileşme sebebiyle iptal edilebileceğini kaydeden Elmen, “Bu gibi durumlarda askere gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bedelli çıkmışken herkesin yararlanmasını tavsiye ediyoruz. 21 gün boyunca vatani görevlerini de yapmış olacaklar. Askerimizin durumunu anlamış olacaklar” diye konuştu.

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