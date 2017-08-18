Uzman görüşü: Alperen’in en fazla dayanabileceği süre üç saattir

İzmir’de kreş servisinde unutulup havasızlıktan hayatını kaybeden üç yaşındaki Alperen Sakin’in o halde araç içinde kalabileceği sürenin en fazla üç saat olduğu belirtildi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde kreş servisinde unutulan ve dokuz saat sonra fark edilen çocuk, havasızlıktan hayatını kaybetmişti. Alperen’in bulunduğu servis aracı korsan çıkmıştı.

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Vatan’dan Esra Can Sinav’a konuşan uzman doktor Ali Tırtır, Alperen’in dokuz saat sonra serviste bulunması ve hava sıcaklığı göz önüne alındığında, üç yaşındaki bir çocuğun en fazla dayanabileceği sürenin üç saat olduğunu söyledi.

Tırtır şöyle devam etti: “Ancak 42 derecelik sıcaklık bu süreyi 2 saate düşürmüştür. Çocuk uykuda aşırı terlemeden sıvı kaybı yaşadığı için bilincini kaybeder. Bu yüzden uyku halindeyken ya da bilinci açık halde hayatını kaybetmiş olabilir.”