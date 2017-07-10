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Uzman görüşü: ‘Adalet Mitingi’ne en az 1.5 milyon kişi katıldı

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Maltepe’de düzenlenen ‘Adalet Mitingi’ne katılım sayısıyla ilgili tartışmalara Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası da katıldı.

Fotoğraf: Reuters

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel miting alanında 1 milyon 600 bin kişi olduğunu söylemişti.

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Valilik ise miting alanının yüz ölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda, katılımcı sayısını yaklaşık 175 bin olarak duyurmuştu. 

‘Harita ve kadastro mühendislerinin görev alanına giriyor’

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin açıklamasında, bir toprak parçasının sınırlandırılması ve yüz ölçümünün belirlenmesinin, harita ve kadastro mühendislerinin görev alanına girdiği vurgulandı.

‘375 bin metrekare alanda katılım sağlandı’

Konuşmaların gerçekleştiği Maltepe sahil miting alanının yaklaşık 275 bin, miting için trafiğe kapatılmış ve katılımcıların yer aldığı alanın da 100 bin metrekare dolayında olduğu belirtilen açıklamada, “Toplamda 375 bin metrekare alanda yurttaşlarımız mitinge katılım sağlamışlardır” dendi.

Katılımcı sayısının hesaplanmasında metrekarede üç ila altı arasında insanın yer aldığı kabulünden hareket eden odanın hesaplamasına göre, ‘Adalet Mitingi’ne ‘en az’ 1 milyon 500 bin yurttaş katıldı.

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