Uzman görüşü: Acil servisleri boşaltmak için hastalar yoğun bakıma yollanıyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre her 100 yoğun bakım yatağından 35’i uygun kullanılmıyor. Bu yataklardaki hastaların yüzde 20’si uygun olmayan yoğun bakım seviyesinde tutuluyor.

Bakanlık verilerine göre Türkiye’de halen 22 bin erişkin, 12 bin yeni doğan, 1500 de çocuk yoğun bakım yatağı bulunuyor. Her 10 bin kişiye 2.25 yoğun bakım yatağı düşüyor.

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Hürriyet’ten Mesude Erşan’a konuşan Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar, “İhtiyacı olan her hastaya yoğun bakımda tedavi hizmeti sağlanamıyor” dedi.

Gerek uygun hastaların yatırılmaması gerekse artık çıkması gerekenlerin çıkarılamaması yoğun bakım yatağı sıkıntısındaki temel nedenlerden.

Yoğun bakım servislerine acillerden ciddi bir hasta akışı olduğunu belirten Prof. Dr. Uyar, “Acillerde çok büyük yığılmalar var. Buradan yoğun bakımlara bir akış söz konusu. Acil servislerin bir an önce boşaltılması kaygısıyla hasta yoğun bakıma yollanıyor” dedi.