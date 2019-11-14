Uzman: Görüşme dolarda anlamlı etki yaratmadı, aşağı potansiyel görmüyoruz

Günlerdir piyasaların odağında bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın dünkü görüşmesi dostane bulunsa da iki ülke arasındaki sorunların çözümüne ilişkin bir netlik sunmadı. Dolar/TL’de sınırlı bir yukarı hareket söz konusu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Piyasalarda yönü değiştirecek önemli bir haber akışının olmaması halinde, aralık ayındaki para piyasası kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapılması beklentisiyle lirada baskının sürmesi ve dolar/TL’nin bir süredir yerleştiği bant hareketini koruması bekleniyor.

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Trump, Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi ‘fevkalade’ olarak nitelerken, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini ikili ilişkilerin önünde ‘ciddi bir sorun’ olarak nitelemişti.

Ne Trump ne de Erdoğan, Türkiye’nin sınır ötesi harekatından, Rusya’dan füze alınmasına kadar geniş bir yelpazede kendini gösteren sorunların üstesinden nasıl geleceklerine yönelik somut açıklamada bulunmuştu.

‘Halkbank gündeme gelmedi’

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, Erdoğan ile Trump arasında dostane bir görüşme yapıldığını ancak belirli bir sonuç olmadığını söyledi: “Basın toplantısında Halkbank konusu gündeme getirilmedi tabii kapalı kapılar ardında konuşulmuş olabilir. Öte yandan yaptırımların kaldırılması konusunda da net bir mesaj verilmedi. Dolayısıyla piyasalar açısından nötr bir sonuç var.”

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‘İzleme modunda’

Tözge şöyle devam etti: “Nitekim kurda da bunu görüyoruz, toplantı sırasında 5.74’lerin altına gelen dolar/TL, F-35, S-400 konularında net açıklamalar duyulmayınca yukarı döndü. Piyasa bundan sonra da izleme modunda devam edecektir.”

‘Bir süre daha 5.70-5.80 bandı‘

Piyasaların önümüzdeki dönemde yaptırım konusuna odaklanmaya devam edeceğini söyleyen Ata Yatırım direktörü, bir diğer ana gündem olarak ise 12 Aralık’taki PPK toplantısına dikkat çekti. “Faiz indirimiyle gelecekteki reel faizin daha da düşeceği beklentisi nedeniyle yeni haber akışı olmazsa lirada aşağı potansiyel görmüyoruz ama yıl sonuna kadar da oynaklık düşük kalacak gibi görünüyor, bir süre daha 5.70-5.80 bandı korunur. CDS’ler geriledi, borsa ve tahvillerde bir miktar yabancı ilgisi var. Bu durum lirada da net değer kazanımından ziyade oynaklığın düşmesine neden oluyor.”

Dün 5.7330 seviyesine kadar gerileyen ve 5.7450 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah saat 09.45’te 5.7600 seviyesinde bulunuyor.