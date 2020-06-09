Uzman: Danıştay, Ayasofya davasında ret verir, cami yapılması idarenin yetkisinde

Türkiye’nin bitmeyen Ayasofya tartışması tekrar alevlenirken, Danıştay’a 2016 yılında yapılan bir başvurunun 2 Temmuz’da karara bağlanacağının açıklanması, eski ibadethanenin müze statüsünün kaldırılmasını gündeme getirdi. Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu, Danıştay’ın başvuruda ret kararı vermesini beklediğini söyleyerek, “İdarenin takdir yetkisi kapsamında Ayasofya müze olarak kullanılabilir, cami olarak da ibadete açılabilir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali için açtığı davada, Danıştay 10. Dairesi’nce 2 Temmuz’da duruşma yapılacak.

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Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan da dünkü konuşmasında Ayasofya’nın camiye çevrilmesiyle ilgili Danıştay kararının beklendiğini belirterek, “Danıştay kararını verir, Danıştay kararını verdikten sonra da atılması gereken adım neyse bu adımlar da ona göre atılır” demişti.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu, Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılarak ibadete açılmasının idarenin yetkisinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Ayasofya, 24 Kasım 1934’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştür. İdari bir tasarruf her zaman da geri alınabilir. Bir idari işlemin ‘yetki, sebep, şekil, konu ve maksat’ olarak bir hukuka aykırılığı varsa iptali istenebilir. Açılan bu davada ret kararı verilmesi beklenir. Bu işlem, sebep, şekil, konu ve maksat açısından hatalı değildir. Hukuka uygundur. İdarenin takdir yetkisi kapsamında Ayasofya müze olarak kullanılabilir, cami olarak da ibadete açılabilir.”

Öte yandan, bu süreçte cumhurbaşkanlığı kararnamesi ya da yasayla yeni düzenleme yapılırsa Ayasofya, idarenin takdiriyle yeniden cami statüsü kazanacak ve ibadete açılabilecek. Danıştay’ın ret kararı hükümetin bu tasarrufuna engel oluşturmayacak.

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Ayasofya tartışmaları

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Ayasofya’da ibadet yapılması için idareye ve ilgili yargı makamlarına başvuru yapmış, sonuç alamamıştı. Bunun üzerine davayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götüren derneğin başvurusu 2018’de reddedilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ayasofya’ya cami statüsü vermek istediklerini belirtmiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de “Ayasofya’dan çan sesi değil Allah’ın izni ile ezan sesi yükselecektir” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Ayasofya tartışmalarına ilişkin, “18 yıldır, Saray yönetimi ne zaman başı sıkışsa Ayasofya’yı ortaya atıyor. 18 yıldır iktidardasınız, tek adamın kararına bakar iş. Bunu istismar etmeyin, bunun üzerinden siyaset yapmayın açacaksanız açın” demişti.