Uzlaşma: ‘Kepenk kapatan’ Amerikan yönetimi yeniden açıldı

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ABD Senatosu, bütçe krizi nedeniyle üç gündür ‘kısmen kapalı’ olan federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçede anlaşamayınca Amerikan yönetimi 20 Ocak’ta resmen kapanmış, birçok federal kurum, hizmetlerini askıya almıştı.

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AA’nın haberine göre, federal hükümete, 8 Şubat’a kadar harcama yetkisi sağlayacak dördüncü geçici bütçe tasarısı, ABD Senatosu’nda 18’e karşı 81 oyla geçti.

Ülke tarihinde, ABD Senatosu’nu, Temsilciler Meclisi’ni ve Beyaz Saray’ı aynı parti kontrol ederken ilk kez kapanan federal hükümetin, yeniden tam olarak faaliyete geçmesi için ABD Temsilciler Meclisi’nin de tasarıyı onaylaması gerekiyor.

Trump, paylaştığı Twitter mesajlarında, “Demokratlar kendi aşırı sol görüşlerine dayalı olarak hükümetimizi kapattılar. Cumhuriyetçiler ordumuz ve sınır güvenliğimiz için uğraşırken, Demokratlar yasadışı göçmenlerin ülkemize akın etmelerini istiyorlar” dedi.

Onaylanacağı açıklanmıştı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, hafta sonu yaptığı açıklamada, ABD Senatosu’ndan geçecek yeni bir bütçe tasarısının Temsilciler Meclisi’nde onaylanacağını bildirmişti. Bu nedenle, tasarının Temsilciler Meclisi’nde kısa süre içinde yapılması beklenen oylamadan geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Böylece, harcama yetkisi bulunmadığı için son üç gündür hayati hizmetler dışında kalan faaliyetlerini gerçekleştiremeyen Amerikan federal hükümeti, 23 Ocak’tan itibaren yeniden açılacak.

Anlaşmazlığın nedeni

Demokratların bütçe tasarısına şiddetle karşı çıkmasında, ülkeye çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli programa yönelik anlaşmazlık önemli rol oynadı.

Demokrat Kongre üyeleri, bütçe tasarısına destek vermek için hayatının büyük bölümünü ABD’de geçiren DACA göçmenleri için bir an önce çözüm getirilmesi şartını koştu.

Cumhuriyetçiler, bu talebi DACA programı için mart ayına kadar zaman olduğunu savunarak reddederken, Demokratları kaçak göçmenleri, Amerikan ordusu, kamu çalışanları ve Amerikan halkının üzerinde tutmakla itham etti.

Öte yandan, Demokrat senatörler, hem Kongre’yi hem Beyaz Saray’ı Cumhuriyetçilerin kontrol ettiğine vurgu yaparak, hükümetin kapanmasından partiler üstü önerileri desteklemeyen Cumhuriyetçilerin sorumlu olduğunu savunumuştu.

Trump, geçen yıl sonlandırdığı program kapsamındaki göçmenler için yasal bir düzenleme çıkarılması için Kongreye 5 Mart’a kadar süre tanımıştı.

Hafta sonuna denk geldi

Amerikan federal hükümetinin, Kongre’nin bütçe tasarısı üzerinde anlaşamadığı için kısmen kapanmasının ilk iki günü hafta sonuna denk geldiği için etkisi hissedilmemişti.

Pazartesi günü zorunlu izne çıkarılan yaklaşık 850 bin kamu çalışanının bir günlük aranın ardından işlerine dönecek olması, kapanmanın maliyetinin sınırlı kalmasını sağladı.

Bir önceki 24 milyar dolara mal olmuştu

Federal mali yılın 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona erdiği ABD’de bütçe krizi, en son 2013’te olmak üzere toplam 12 kez hükümetin kapanmasına yol açtı.

Kongre’nin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihleri arasında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan 800 bini aşkın kamu çalışanı, 16 gün boyunca işe gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi ücret alamadan çalışmıştı.

Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim’de sona ermişti.