Diken

Yaramazlara biraz batar!

Üzerine kopan elektrik teli düşmesi sonucu akıma kapılan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep’in merkez Şehitkamil ilçesinde üzerine kopan elektrik telinin düşmesi sonucu akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Suriye uyruklu Yusuf el-Salih’in üzerine Karşıyaka Mahallesi Tekel Caddesi’nde yürüdüğü sırada kopan elektrik teli düştü.

Reklam

Elektrik telinin temas etmesi sonucu akıma kapılan ve ağır yaralanan el-Salih, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

El-Salih’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayın ardından caddedeki elektrik akımı kesildi ve polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

SON HABERLER