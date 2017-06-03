‘Üzerine çullandılar’: Almanya’da bir Türk’ün polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi

Almanya’da yaşayan bir Türkiyeli bir yurttaşın polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay Frankfurt kentinde meydana geldi.

Hayatını kaybeden Savaş Kabasakal’ın kardeşi Hakan Kabasakal, ağabeyinin eşinden ayrı bir eve yaşadığını söyledi.

Eşinin, ağabeyine evini boşaltması için dava açtığını, mahkemenin de ağabeyinin evi boşaltmasını kararlaştırdığını anlatan Kabasakal, polisin eve gelmesini ve ardından gelişen olayları şöyle anlattı: “Dün saat 15.00’te polis ekipleri ağabeyimin kaldığı eve geldi. Onların yukardan geldiğini gördüm ve kapıyı açtım. Ağabeyim duştan yeni çıkmıştı. Üzerinde sadece havlu vardı. Polisler ağabeyimin yatak odasındaydı. Hemen üzerine çullandılar. Bizleri dışarı çıkardılar. Evin ve yatak odasının kapısını kapattılar. Önce sesler geliyordu. Bir anda sesler kesildi. 40 dakika sonra evin önüne ambulans geldi. Olaydan iki saat sonra polis, ağabeyimin 15.20’de öldüğünü söyledi. Fakat nasıl ne şekilde öldüğünü söylemedi.”

‘Polisin uyguladığı orantısız güce ya da genel tabirle polis şiddetine, demokrasinin kök saldığı, hukuk devletinin işlediği ülkelerde de rastlandığını’ ifade eden Kabasakal “Olayın peşini bırakmayacağız” dedi.

Otopsi yapılacak

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kabasakal’a detaylı otopsi yapılacak. Polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, ilgili makamlarla iletişime geçtiklerini, ailenin yanında, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.