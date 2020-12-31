Üzerine 5 tonluk kaya düşen çoban hayatını kaybetti

Burdur’un Bucak ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren çoban, üzerine kaya düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kocaaliler beldesine bağlı Kavacık köyünde hayvanlarıyla kırsal alana giden Adil Günay’ın evine dönmemesi üzerine yakınları ilçe jandarma komutanlığına haber verdi.

Reklam

Çobanın gittiği yönde arama başlatan ekipler, kuytu bir alanda Günay’ı, 5 tonluk bir kayanın altında buldu.

Olay yerine sevk edilen Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kayanın altından çıkarılan Günay’ın, sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedeni Bucak Devlet Hastanesi morguna götürülen Günay’ın kayalık bir yamaçta ısınmak için ateş yaktığı sırada üzerine kaya parçası düştüğü tahmin ediliyor.