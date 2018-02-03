Emniyetin ‘örgütle bağı yoktur’ raporu verdiği sanığa ‘örgüt üyeliğinden’ 9 yıl hapis

Cep telefonunda Aziz Nesin, Cemal Süreya ve Uruguay eski devlet başkanı Jose Mujica’nın şiir ve sözleri bulunduğu için tutuklu yargılanan İsa Kutay, emniyetten alınan ‘örgütle bağlantısı yoktur’ yazısına rağmen ‘örgüt üyeliği’ suçlamasında 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberine göre 30 yaşındaki Kutay gözaltına alındığında, cep telefonunda Jose Mujica, Aziz Nesin, Cemal Süreyya, Yılmaz Güney, Che Guevara, Ahmed Arif, Ataol Behramoğlu, Adnan Yücel ile Can Yücel’in şiir ve sözlerinin kayıtlı olması örgütsel delil sayıldı.

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Urfa T Tipi Cezaevi’nde tutuklu yargılanan Kutay hakkında iddianame hazırlayan savcının tüm varsayımları mahkemede delil olarak kabul edildi. Şiir ve fotoğrafların yanısıra üzerinde Kürtçe harflerin bulunduğu bir kağıt parçasını “İleriki dönemlerde yapılacak olan eylem ve faaliyetlerin kodlandığı tablo” olarak değerlendirilen iddianameyi kabul eden mahkeme, emniyet ve jandarmanın “Örgütle bağlantısı yok” dediği Kutay’a ‘örgüt üyeliği’nden 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Akçakale’de gözaltına alınmıştı

Urfa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmada hakkında ceza verilen Kutay’ın avukatı Hasan Kılıç, müvekkilinin ağabeyinin akıbetini öğrenmek için gittiği Suriye’den dönerken Akçakale’de gözaltına alındığını hatırlattı. Müvekkilinin cep telefonundaki şiir, yazı, söz ve fotoğraflardan kaynaklı önce tutuklandığını şimdi de ceza aldığını dile getiren avukat Kılıç, şöyle konuştu: “Telefonu inceleniyor, bir takım şiirleri ve Suriye’de yaşamını yitiren ağabeyinin fotoğrafları bulunuyor. HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın ‘Cesaret Bulaşıcıdır’ şiiri, kırmızı fularlı kızın fotoğrafı, Aziz Nesin’in yazıları ve buna benzer suç teşkil etmeyecek görseller ve şiirler bulunuyor. Müvekkilim Kürtçe alfabe bulundurmaktan ceza aldı.”

Kılıç, müvekkili Kutay hakkında iddianame hazırlanırken İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne sorulan sorular üzerine yapılan incelemede ‘örgütle bağının olmadığı’ ve telefon kayıtları temiz çıkmasına rağmen mahkemenin ‘örgüt üyeliğinden’ ceza vermesine anlam veremediğini söyledi.