Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uzayda üç boyutlu yazıcıyla biftek üretildi

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronot ve kozmonotlar için inek hücrelerinin üç boyutlu yazıcıyla çoğaltılması yoluyla biftek üretildi.

Fotoğraf: 3D Bioprinting Solutions

BBC Türkçe’nin haberine göre, deney tüpü içinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen et hücreleri, Rus kozmonotlar tarafından yazıcıdan çıkarılarak biftek haline getirildi.

Reklam

Uzmanlar, bu yöntemin özellikle tarıma elverişli olmayan bölgelerde et üretimi için bir çözüm olabileceğini belirtiyor.

Aralık 2018’den bu yana laboratuvar ortamında et üreten Aleph Farms adlı şirketin ineklerden aldığı hücreler, etin besin değerini artıran bir suyla birlikte bir deney tüpüne konularak 25 Eylül’de Soyuz MS-15 uzay aracıyla Kazakistan’dan, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi.

‘Geleneksel biftekle aynı tat’

400 kilometrelik yolculuktan sonra istasyona ulaşan hücreler, Rus kozmonotlar tarafından, 3D Bioprinting Solutions adlı Rus şirketinin ürettiği manyetik yazıcıyla kas dokusuna (et) dönüştürüldü.

Reklam

Eti deneyenler, ortaya çıkan ürünün hoş bir tadı olduğunu, geleneksel biftekle aynı tat ve kıvama sahip olduğunu belirtti.

SON HABERLER

9 soruda ‘yargı paketi’

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve ‘yargı paketi’ olarak adlandırılan ‘Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifte yer alan düzenlemelere ilişkin 9 soru ve yanıtları…

MSB: IŞİD ile Fırat’ın doğusunda da mücadeleye devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin IŞİD’den (DEAŞ) en fazla zarar gören ülkelerden biri olduğunu belirterek, bu örgüt ile yurt içi ve yurt dışında artan tempo ile mücadele ettiğini, bu mücadelenin ‘Fırat’ın doğusunda da devam edeceğini’ açıkladı.

Müslim: Tehdit değiliz; ABD, Türkiye ile aramızı buldu, bütün şartları kabul ettik

BBC Türkçe’ye konuşan Suriye’deki Kürtlerin temsilcilerinden Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) sözcüsü Salih Müslim, Suriye’deki ABD askerlerinin sadece sınır bölgesinden çekildiğini, diğer yerlerde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Müslim, ABD’nin Türkiye ile DSG arasındaki ‘dolaylı görüşmeleri’ de doğrulayarak, son anlaşmaya DSG’nin onay verdiğini belirtti. Müslim, IŞİD’in henüz ‘tamamen’ bitmediğini, halen kontrol ettiği topraklar olduğunu belirterek, ABD’nin sözlerinin hiç birini tutmadan geri adım attığını vurguladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...