Uzayda en uzun süre kalan kadın 328 günün ardından dünyaya döndü

NASA astronotu Christina Koch, yaklaşık 11 ay süren uzay görevinden bugün döndü. Koch ve iki meslektaşı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan yerel saatle 15:12’de Kazakistan’a indi.

Fotoğraf: Reuters

Koch ve Avrupa Uzay Ajansı’ndan Luca Parmitano ile Rus uzay ajansı Roscosmos’dan Alexander Skvortsov’u taşıyan kapsül başarılı bir iniş yaptı. Üç mürettabatın da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Reklam

İlk seferinde kesintisiz 328 günlük uzay görevini tamamlayan Koch, araştırmacılara uzun dönem uzay misyonlarının kadınlar üzerindeki etkisini gözlemleme olanağı sağladı. NASA Artemis programıyla Ay’a geri dönmeyi planladığından bu çalışma bir sonraki uzay uçuşları için hayati önem taşıyor.

Parmitano and Skvortsov ise uzayda 201 gün kaldı.

Koch, yerdeki ekip kapsülden çıkmasına yardımcı olurken gülümseyerek ‘her şey yolunda’ anlamına gelen baş parmağını yukarı kaldırma hareketi yaptı.

Reklam

Teksas’ta kocasıyla yaşayan Koch, 18 Ekim 2019’da meslektaşı Jessica Meir ile gerçekleştirdikleri ve bir ilk olan sadece kadınlardan oluşan uzay yürüşünün, görevinin en önemli anı olduğunu söyledi.