Uzayan kuyruklara son: Amazon’dan ilk ‘kasasız’ süpermarket

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Amazon ilk ‘kasasız’ süpermarketi açtı. Satışlar, telefondaki uygulama sayesinde müşterilerin kredi kartlarına mağazaları terk ettikten sonra yansıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ABD’nin Seattle kentindeki kasasız süpermarket Amazon Go, çalışanlar tarafından test edildikten sonra halka açıldı.

Reklam

Tavanlara monte edilen kameralar sayesinde müşteriler takip edilerek, hangi ürünleri seçtikleri tespit ediliyor, böylece ayrıca çıkışta faturalandırmaya gerek kalmıyor.

Satışlar, müşterilerin kredi kartlarına mağazaları terk ettikten sonra yansıyor.

Mağazaya girmeden önce kullanıcılar akıllı telefonlarındaki Amazon Go uygulamasını taratmak zorunda.

Müşteriler raflardan bir ürün aldığı zaman seçilen ürün faturalandırılıyor, eğer ürün geri konursa ürün faturadan siliniyor.

Açılış gecikti

Mağaza, çalışanlarına Aralık 2016’da açıldı ve bir an önce halka da açılması bekleniyordu.

Ancak aynı vücut yapısına sahip müşterileri tespit etmekte zorluk yaşaması ya da çocukların ürünleri raflarda yanlış yere koyması gibi durumlarda sıkıntılar yaşanabiliyordu.

Amazon, daha fazla Go mağazası açmayı planladığını henüz açıklamadı.

Ancak süpermarket kuyruklarını yok etmenin şirkete avantaj sağlayacağı tahmin edilebiliyor.