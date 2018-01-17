Uzaya özel seferler yakın: Test yolculuğu başarılı sonuçlandı

Virgin Galactic adlı şirketin uzay gemisi ‘VSS Unity’nin geçen hafta başarılı bir test yolculuğu gerçekleştirdiği bildirildi.

Business Insider’ın haberine göre Virgin Galactic bu yıl içerisinde uzaya bir turist kafilesi götürmeye hazırlanıyor. 11 Ocak günü ABD’deki Mojave Çölü üzerinde 50 bin fit yükseklikte ana gemiden ayrılan ‘Unity’ başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Güvenli inişten önce uzay gemisinin uçuş performansı, stabilite ve kontrol kapasiteleri test edildi.

Reklam

Takım, önümüzdeki günlerde her uçuş testine çeşitli unsurların eklenmesiyle uzay keşfine en yakın deneyimi sağlayabilmek için çalışacak.

Gemini kapasitesi altı yolcu ve iki pilottan oluşuyor. İki buçuk saat sürecek yolculukta altı dakikalık sıfır yerçekimi ve Dünya’nın uzaydan seyri gibi deneyimler yer alıyor.

Biletler 250 bin dolar değerinde. Aralarında Stephen Hawking, Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio ve Justin Bieber’ın da bulunduğu yüzlerce kişi, yolculuğa katılmak için gereken depozito ödemesini çoktan yaptı.

Güvenli bir biçimde tamamlanan test uçuşu, Mojave’de bir pilotun ölümüne sebep olan kazadan üç yıl sonra gerçekleşti.

Virgin Galactic’e ait ‘VSS Enterprise’ adlı uzay gemisinin çöle çakılması üzerine, şirketin ticari işlem ruhsatı elinden alınmış, Federal Havacılık İdaresi bu kazanın üzerinden iki yıl geçtikten sonra şirkete ruhsatını geri vermişti.