Uzaya çıkacak ilk siyah Afrikalı motosiklet kazasında hayatını kaybetti

75 ülkeden toplamda 1 milyon rakibi geride bırakarak 2013’te ABD’de uzay akademisindeki 23 kontenjandan birini kazanan Mandla Maseko, hafta sonu geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Youtube

‘Afronot’ ve ‘Uzay Çocuğu’ lakaplarıyla da tanınan Güney Afrika Hava Kuvvetleri mensubu Maseko, aslen 2015’te yapılması planlanan uçuş için ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi’nde bir saatlik yörünge altı uçuş eğitimi için bir hafta eğitim almıştı.

Reklam

Eğitim sonrasında Maseko astronotluk görevine dair BBC’ye şu açıklamayı yapmıştı: “Amacım tüm Afrikalı çocuklara ilham kaynağı olmak, geçmişleri ne olursa olsun bir şeyi gerçekten isterlerse başarabileceklerini göstermek.”