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Yaramazlara biraz batar!

Uzay bilimcilere göre Mars’ta hayat olabilir: 20 km’lik göl bulundu

Bilim insanları Mars’ta göl bulunduğunu duyurdu.

Fotoğraf: NASA

Bu keşif, dünyadan 55 milyon km uzaktaki gezegende bulunan sıvı haldeki en büyük su kütlesi oldu.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, gezegen yüzeyinde aralıklı su kütleleri olduğuna dair kanıtlar bulunuyordu, ama bu son keşfin Mars’taki su kütlesinin kalıcı olduğuna dair ilk veri.

Su kütlesi buzun 1.5 kilometre altında yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda yer alıyor. Uzay bilimcilerin bu keşfiyle Mars’ta hayat olabileceği ihtimalinin kuvvetlendiği bildirildi.

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Araştırma ABD’nin Science adlı dergisinde yayımlandı.

Mars’taki gölün suyu içilebilir değil.

Keşif için Avrupa Uzay Ajansı’nın Mars Express uydusundaki Marsis adlı radar sistemleri kullanıldı.

Gölün özelliklerinin belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirten Open University’den Dr. Matt Balme, “Şimdi yapılması gereken, tekrarlanan benzer işaretlerin ölçümünün yapılması ve eğer mümkünse, diğer ihtimal ve açıklamaların incelenip elenmesi. Belki de bu, daha önce Antarktika’daki buz altı su kütleleri için yapılan araştırmalar gibi, gölün incelenmesi amacıyla yeni bir Mars misyonunu tetikler” dedi.


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